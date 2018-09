Mangler næsten 45.000 støtter: Tyder på nej til Svend Lings' borgerforslag

I alt seks læger og pensionerede læger, herunder Svend Lings, der i dag får dom i en sag om aktiv dødshjælp, står bag et borgerforslag om netop det emne. Med lidt over en måned igen erkender flere af stillerne, at det ikke ser lyst ud for forslaget.

5.156. Det er præcist, det antal støtter, der på indeværende tidspunkt er givet til et borgerforslag, der omhandler aktiv dødshjælp. Et forslag, der er 44.844 støtter fra at kunne blive drøftet i Folketinget.

En af forslagets stillere er Svend Lings, der er en kendt fortaler for aktiv dødshjælp. Han har, sammen med netværket af Læger for Aktiv Dødshjælp, udformet en selvmordsmanual, der har været frit tilgængelig på nettet, og han har hjulpet flere til at dø. Noget han står tiltalt for i Retten i Svendborg sammen med en anden læge og i dag modtager dom i. Han kommer med et overrasket grynt, da han hører det nuværende antal støtter og erkender, at det er langt fra målet.

- Jeg mener først og fremmest, at det er politikernes skyld, fordi de tidligt var ude og meddele, at de ville stemme imod det. Så er det klart, at folk finder det formålsløst at støtte det, siger Svend Lings.

Han har stillet forslaget i fællesskab med fem andre læger - alle en del af netværket "Læger for Aktiv Dødshjælp" -, der enten er pensionerede eller stadig arbejder. En af dem er Lotta Marie Nielsen, der er praktiserende læge.

- Jeg synes, man skal respektere, at folk selv skal have lov til at bestemme. Vi skal respektere dem, der siger nej, siger hun og erkender også, at det ser sort ud for forslaget.

Det kræver 50.000 støtter inden deadline 30. oktober for, at det bliver til en politisk drøftelse. Og selvom flere undersøgelser har vist stor opbakning til at gøre aktiv dødshjælp lovligt - herunder en spørgeskemaundersøgelse af YouGov fra 2017, der viser en opbakning på 72 procent - har den støtte ikke nået borgerforslaget. Samme erkendelse lyder fra Søren Mehl Knudsen, der er anæstesilæge på Hvidovre Hospital og medstiller af forslaget.

- Jeg har aldrig troet på, at det ville komme igennem. Det skal det være noget vigtigere i offentligheden for, siger han.