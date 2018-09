Carsten Wengel fra DI Horsens peger på problemerne omkring E45 i forhold til at skaffe arbejdskraft i Horsens, og det var netop emnet på et møde med transportminister Ole Birk Olesen i fjor. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Medarbejdere trives dårligt, når chefen søger forgæves efter kvalificeret arbejdskraft. Analyse fra Dansk Industri viser, at mangel på arbejdskraft koster mistrivsel, opsigelser og tabte ordrer.

Rekruttering: Hver tredje medarbejder på det private arbejdsmarked oplever, at chefen har svært ved at finde en ny kollega til afdelingen. Manglen på arbejdskraft giver medarbejdere på den underbemandede arbejdsplads mere travlt, og en stor del af dem føler sig pressede, oplever et dårligere arbejdsmiljø eller vælger i værste fald at sige op for at finde et andet arbejde. Dansk Industri (DI) har gennem Epinion spurgt 1000 danskere om deres arbejdsliv, og hver tredje arbejder i en virksomhed, hvor chefen har slået stillinger op uden at få kvalificerede ansøgere. - Nu bekræfter medarbejderne, hvad virksomhederne har oplevet længe. De kan godt mærke, at chefen har svært ved at finde en ny kollega til dem, konstaterer Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri.

Fakta Så mange af de adspurgte virksomheder i udvalgte kommuner har mistet ordrer som følge af mangel på medarbejdere:



Horsens:23,7 procent



Vejen 14,4



Fredericia 13,1



Faaborg-Midtfyn 12,5



Viborg 12,5



Værst ser det ud i Lyngby- Taarbæk Kommune. Her svarer mere end hver fjerde virksomhed, at den er gået glip af ordrer på grund af mandskabsmangel. Også i Randers (12,1), Odense (12,1) og Esbjerg Kommuner (11,0) er der mange visksomheder, der må takke nej til opgaver, fordi de ikke kan hyre folk nok for tiden.



Kilde: DI Lokal erhvervsklima 2018

Nemt at finde nyt job De 1000 beskæftigede danskere er valgt, så de repræsenterer arbejdsmarkedet bredt, og 33 procent svarer, at virksomheden har problemer med at rekruttere de nødvendige medarbejdere. I den gruppe oplever fire ud af 10, at de selv har fået mere travlt, og at de og kollegerne generelt er blevet mere pressede, fordi virksomheden ikke får kvalificerede ansøgere til de ledige stillinger. Hver fjerde af de pressede medarbejdere fortæller desuden, at arbejdsmiljøet er blevet ringere, og at flere vælger at sige deres job op for at finde et andet arbejde. Dansk Industri kan mærke, at medarbejderne skifter job i langt højere grad end under finanskrisen for blot 10 år siden, hvor det var svært at finde arbejde. - Det er gode tider, og det er nemt at finde et nyt arbejde, og personaleomsætningen i vores medlemsvirksomheder stiger, siger Steen Nielsen.