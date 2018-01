Mange LA-lokalformænd vil ud af regering

Mange af Liberal Alliances lokalformænd vil ud af trekløver-regeringen. De kalder det et klokkeklart nederlag for partiet, at der ikke kommer en stor skattereform.

- Vi gik jo i regering for at få nogle skattelettelser, og det har vi jo ikke fået. Det er dybt skuffende, siger Rune Hjortkjær Meldgaard, lokalformand i Aarhus til DR Nyheder.

Han foreslår ved partiets hovedbestyrelsesmøde fredag i Nyborg, at Liberal Alliance forlader regeringen.

Michael Andersen, der er lokalformand i Hedensted er enig.

- Det er en sort dag for blå politik. Jeg mener, at smertegrænsen nu er nået i forhold til regeringsdeltagelse, siger Michael Andersen.

Lokalformanden i Egedal, Tommy Højegaard, betvivler, om det giver mening at sidde i regering.

- Vi skal have en grundig selvransagelse i forhold til, om vi fortsat skal sidde i regering, eller om det giver lige så meget at sidde uden for. Jeg er meget i tvivl, om det er en god idé, at vi fortsætter i regeringen. Jeg kan måske godt tro, at vi kan få lige så meget gennemført, hvis vi sidder udenfor, siger Tommy Højegaard.

Lokalformændene kritiserer, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag opgav at forhandle en stor skattereform med Dansk Folkeparti. Regeringen satser regeringen på en mindre aftale.

- Det er ikke et nederlag. Et nederlag, det er, når skatterne stiger. Skatterne falder. Og det gør de konstant, sagde LA's leder, Anders Samuelsen, tirsdag. Det er flere lokalformænd uenige i.

- Det er et selvfølgelig et nederlag på personskatteområdet for Liberal Alliance. Det er der ingen tvivl om, siger lokalformanden i Herning, Claus Hillerup Emborg.

Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, minder om, at regeringen har sænket skatter og afgifter.

- I forhold til om Liberal Alliance skal sidde i regering eller ej, er man nødt til at kigge ud over dagen i går, og når jeg tager et samlet blik på, hvad vi er kommet igennem med, så er vi en del af en regering, der faktisk har sænket skatterne og afgifterne over mange gange, siger hun.