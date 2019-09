Mails sår ny tvivl om Støjberg-forklaring i sag om asylpar

En intern mailkorrespondance fra Udlændingestyrelsen rejser endnu en gang spørgsmål om forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) forklaring i en sag om ulovlig adskillelse af asylpar.

Det skriver Information, der har fået aktindsigt i korrespondancen.

Mailsene er fra 10. februar 2016, samme dag som Støjberg udsendte en instruks om, at samtlige unge asylpar, hvor den ene part var under 18 år, skulle skilles ad.

Folketingets ombudsmand har senere slået fast, at denne instruks var ulovlig. Den indeholdt ikke undtagelser, hedder det, selv om "gældende regler kræver individuel vurdering af den enkelte familie".

Støjberg og hendes tidligere ministerium har forklaret, at Udlændingestyrelsens daværende direktør blev orienteret om, at der nogle gange var undtagelser, samme dag som instruksen blev sendt ud.

Men i den mailkorrespondance, som Information har fået aktindsigt i, tyder intet på, at embedsmændene i styrelsen havde modtaget besked om, at der skulle gøres undtagelser.

I en mail fremgår det, at der den 10. februar 2016 i alt var 27 unge asylpar på de danske asylcentre.

Heraf var de 21 par samboende, og selv om seks af parrene havde børn, og selv om kvinden i fem af parrene var førstegangsgravid, skulle de adskilles.

- Et hurtigt overblik over de 27 par fører til, at der er behov for at skille 21 par ad, konstateres det i mailen.

På grund af Udlændingestyrelsens overstregninger i mailkorrespondancen er det ikke muligt at se, hvem der har modtaget denne konklusion, eller hvad vedkommende har svaret.

Professor i forfatningsret ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter vurderer, at mailkorrespondancen er et interessant spor i sagen.

- Aktindsigten er endnu en brik, der er med til at tegne et billede af et helt system, der har forstået Inger Støjbergs instruks sådan, som den også var formuleret, nemlig at den var undtagelsesfri, siger han til Information.

Samme vurdering kommer fra Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet

Støjberg giver en skriftlig kommentar til avisen, men hun forholder sig ikke konkret til aktindsigten.