Mælk skal trylles om til alkohol på mejerierne

At lave mælk om til alkohol kan lyde næsten religiøst, men det er ikke desto mindre, hvad mejerier over hele verden gør klar til.

I hvert fald hvis det står til en gruppe danske forskere, der har udviklet en teknologi, så mælkesukker i ostevalle kan omdannes til ethanol, der indgår i spiritus.

Og kvaliteten af alkoholen fejler intet, fortæller Peter Ruhdal Jensen, professor ved DTU Fødevareinstituttet og medstifter af firmaet Alcowhey, som står bag den patenterede teknik.

- Alkoholen, der kommer ud af det, er meget ren. Teknikken er hurtig og kan bruges i lille skala, så selv små mejerier kan få glæde af det, siger han.

Valle er et overskudsprodukt, og Alcowhey vurderer, at der på verdensplan smides cirka 100 millioner ton valle ud om året.

Mejerier betaler for at komme af med overskudsproduktet, der enten brændes, bruges som dyrefoder eller som gødning.

Det vil gavne miljøet, hvis vallen genanvendes. Desuden kan mejerierne tjene penge på at sælge ethanol i stedet for at betale for at skille sig af med vallen.

Investeringsfirmaet Capnova, som støtter projektet økonomisk, ser et stort potentiale, fortæller investeringsmanager Louise Heiberg.

- Markedet er globalt, det her kan blive stort på den lange bane. De mindre og mellemstore mejerier kan få et højværdiprodukt ud af et lavværdiprodukt.

- Vi starter ud med at teste teknologien og skalerer det op på de mindre mejerier i Island og i Danmark, siger hun.

Store mejerier kan omdanne dele af vallen til eksempelvis proteinpulver og modermælkserstatning. Teknologien er derfor primært interessant for mindre mejerier, som ikke har samme mulighed.

Der er endnu ikke bygget anlæg, der kan sælges til mejerierne. Men ifølge Peter Ruhdal Jensen har flere mejerier og destillerier vist interesse.

- Vi forventer, at prisen vil være tilstrækkelig lav til, at små mejerier vil sætte dem op. Inden for et til to år kan man drikke alkoholen, hvis det går, som vi forventer.