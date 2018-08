Emmanuel Macron mener, at Danmark og Frankrig har et særligt forhold, ikke mindst i kraft af kongefamilien.

Båndene mellem Frankrig og Danmark er meget stærke og går langt tilbage i tiden.

Det hæfter den franske præsident Emmanuel Macron sig ved tirsdag på et pressemøde efter et møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Vores forhold og venskab er så stærkt, som det har været.

- Jeg er blevet fortalt, at Frankrig aldrig har været i krig mod Danmark.

- Vi har været venner for altid, og venskabet er endnu mere specielt i kraft af kongefamilien. Derfor er jeg meget glad for at være her i dag, siger den franske præsident.

Han opfordrer også til, at det dansk-franske venskab bliver udbygget endnu mere, blandt andet i form af et større militært samarbejde.

Løkke kvitterer for de pæne ord og opfordrer samtidig til, at EU-samarbejdet bliver endnu tættere fremover. En holdning, som Macron deler.

- Vi er enige om, at EU skal være så tæt på borgerne som muligt, og borgerne skal kunne regne med, at EU leverer løsninger på de områder, hvor man kan forvente det, siger Løkke med henvisning til blandt andet miljø, frihandel og migration.

Det franske præsidentpar var tidligere tirsdag på Kastellet for at lægge en krans ved monumentet over Danmarks internationale indsats.

Senere tog dronning Margrethe officielt imod de franske gæster på Amalienborg, og tirsdag aften er der gallataffel på Christiansborg Slot.

Onsdag står der blandt andet et besøg ved Krudttønden på programmet, inden turen atter går hjemad efter et arrangement i Skuespilhuset.

Det er første gang siden 1982, at en fransk præsident er på statsbesøg i Danmark.