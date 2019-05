Måling sender Stram Kurs i Folketinget

Stram Kurs står til at blive valgt ind i Folketinget med 2,4 procent, viser første Voxmeter-måling, hvor partiet indgår.

Den statistiske usikkerhed på 0,9 procentpoint for Stram Kurs i målingen betyder, at partiet ligger mellem 1,5 og 3,3 procent.

- Det er selvfølgelig glædeligt. Jeg tager ikke noget for givet, men det kan være, at vi kommer ind med mere. Der er mange højreorienterede, der ikke siger, at de stemmer på Stram Kurs.

- Det har man set tidligere med Dansk Folkeparti. Jeg har altid regnet med, at danskerne, når de opdagede, hvad jeg står for, ville tage imod det med åbne arme, siger Paludan.

Nye Borgerlige står til 0,9 procent af stemmerne og er dermed under spærregrænsen. Den er på to procent.

Partiet forsøger som Stram Kurs for første gang at komme i Folketinget. I den seneste måling fra Voxmeter stod Nye Borgerlige til 2,5 procent af stemmerne. Altså et resultat over spærregrænsen.

Dansk Folkeparti får partiets laveste måling i syv år med 12,2 procent af stemmerne.

Ved folketingsvalget i 2015 havde målingerne spået DF et noget svagere resultat end de 21,1 procent, partiet endte med at få på valgdagen. Valgresultat gjorde DF til det største parti i blå blok.

I en Megafon-måling for TV2 og Politiken i sidste uge fik Stram Kurs 2,7 procent af stemmerne. Den statistiske usikkerhed i den måling var på 1,1 procent.

Stram Kurs har samlet nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg. Den endelige bekræftelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet mangler dog fortsat.

Valget skal senest finde sted 17. juni, men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan udskrive valg når som helst.

Den seneste Voxmeter-måling baserer sig på telefoninterview med 1045 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller ældre. Målingen er gennemført i perioden fra 29. april til 5. maj 2019.

I det store billede står rød blok fortsat til at få magten efter et valg med 55 procent af stemmerne. Blå blok kan samlet mønstre 44,4 procent af stemmerne.

I de 55 procent til oppositionen indgår også 3,2 procent til Alternativet, der peger på sin egen politiske leder, Uffe Elbæk, som statsminister.