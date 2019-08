Måling: V udfordrer S som det største parti trods uro

Ugen har været præget af markante interne uenigheder i partiet Venstre, ikke mindst om hvordan partiet skal positionere sig frem mod næste folketingsvalg.

Balladen ser dog ikke ud til at have fået vælgerne til at flygte fra det største oppositionsparti.

I den seneste måling, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau, står Venstre til at få 25,4 procent af stemmerne og 47 mandater.

Det er 2 procentpoint mere, end partiet fik ved folketingsvalget 5. juni, hvor Venstre fik 43 mandater, en fremgang på ni mandater i forhold til 2015-valget.

Fredag måtte næstformand Kristian Jensen på partiets sommergruppemøde beklage, at han havde sagt, at Venstre ikke skal afsøge muligheden for et SV-samarbejde.

Netop det havde formand Lars Løkke Rasmussen først kaldt "et rigtigt forslag", og dagen før valget 5. juni gjorde Løkke en SV-regering til sin førsteprioritet.

Allerede mandag i denne uge var der interne gnidninger i Venstre, da tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg måtte se sig forbigået til posten som gruppenæstformand.

Målingen fra Voxmeter er foretaget fra mandag til og med lørdag og er baseret på telefoninterview med 1006 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

Regeringspartiet Socialdemokratiet er ifølge målingen fortsat det største parti med 25,7 procent af stemmerne, hvilket udløser 48 mandater.

Det er det samme mandattal som ved valget i juni, hvor S fik 25,9 procent af stemmerne.

Det hører med til historien, at der for både Socialdemokratiets og Venstres vedkommende er en statistisk usikkerhed på 2,7 procentpoint i både op- og nedadgående retning.

Målingen byder på en gevaldig nedtur for Nye Borgerlige, der ved valget blev det eneste nye parti i Folketinget med 2,4 procent af stemmerne og 4 mandater.

Partiet, der har Pernille Vermund som formand, står i den netop offentliggjorte måling blot til at få 0,8 procent af stemmerne.

Her er den statistiske usikkerhed på 0,6 procentpoint.

Liberal Alliance, der fik et katastrofevalg og mistede ni mandater, ligger lige omkring spærregrænsen på 2 procent, eftersom partiet får 1,9 procent af stemmerne i Voxmeter-målingen.

Den statistiske usikkerhed på 0,8 procentpoint gør dog, at partiet reelt kan være over spærregrænsen.

Liberal Alliance var regeringsparti før valget, men måtte efterfølgende skifte leder fra Anders Samuelsen til Alex Vanopslagh, eftersom førstnævnte ikke blev valgt.

Partiet er gået i gang med en større genopbygning og vil fremover markedsføre sig som et mere rendyrket liberalt parti, end det var tilfældet i de cirka to et halvt år, hvor Liberal Alliance sad i regering.