Lyseslukker Lilleholt fastholder mastodonter til havs

Planerne om to vindmølleparker tæt på den vestjyske kyst gennemføres trods protester og rekordstor erstatningssag, fastslår energiministeren. Han er dog indstillet på at få slukket møllernes generende nattelys.

- Det er op til trafikstyrelsen at afgøre, men jeg synes, at der - som ved vindmølleparken i Østerild - skal monteres et satellitsystem, så lysene kun blinker, når der er fly i nærheden. Den løsning vil jeg bede transportportministeren om få undersøgt og indført. Det ændrer ikke på, at vindmøllerne bliver opført og vil kunne ses tydeligt fra land. Det kan der ikke laves om på, siger Lars Christian Lilleholt.

Som almindelig folketingspolitiker var han imod kystnære havvindmøller, men som minister skal han gennemføre beslutningen om at opføre dem. Han blev minister for tre år siden og arvede ved den lejlighed vindmøllebeslutningen.

Natteblink: De kan råbe og skrige, og de kan rejse erstatningssager - og begge dele har de gjort, de havvindmølleramte husejere på vestkysten ved Søndervig i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Thyborøn i Lemvig Kommune. Men deres anstrengelser bærer ikke frugt. To planlagte vindmølleparker fire kilometer ud for kysten bliver opført og vil være klar til at snurre fra 2020.

656 af dem har anlagt erstatningssag, Danmarks hidtil største sag om vindmølle-gener. De begrunder erstatningskravet med, at deres huse får en væsentlig værdiforringelse. Taksationskommissionen er nu gået i gang med at vurdere de mulige værditab.

Beslutningen om de to kystnære vindmølleparker er en konsekvens af energiforliget fra 2012. De opføres og drives af det svenske energiselskab Vattenfall og omfatter 41 møller, som kommer til at levere strøm i en mængde, der svarer til 350.000 husstandes forbrug.

Nej til ishuse, ja til vindmøller

Havvindmølleparkerne kom i udbud i 2015, og året efter vandt Vattenfall licitationen. Den hænger staten på, siger Lars Christian Lilleholt.

- Du stemte selv for energiforliget i 2012, som disse møller er en konsekvens af. Nu er det en sag, du, som du siger, helst ville være foruden. Hvordan hænger det sammen?

- I 2012 var der stor lokal opbakning til opførelsen, og der var kommuner, blandt andet Ringkøbing-Skjern, som bad om at få dem, fordi der var lokale arbejdspladser i dem. Det argument talte. Men da jeg blev minister i 2015, gik det op for mig, at det var så som så med opbakningen. Grundejerne kunne i hvert fald ikke se fordelen.

- Jeg har lyttet til kritikken, og jeg forstår den. Mens det er svært at få lov til at opføre et ishus på en strand, kan man sagtens få lov at opføre kæmpe vindmøller ude i vandet, siger Lars Christian Lilleholt.

Alligevel holder han fast i, at hvad, der er besluttet, er besluttet.

- Den daværende V-regering forsøgte i 2016 at annullere udbuddet, men kunne ikke samle politisk flertal. Nu har Vattenfall vundet licitationen, og der er skrevet kontrakt. Så kan man godt sidde her og mene, at havvindemøller hører til langt ude i havet, 15-20 kilometer, så de ikke skæmmer udsynet fra kysten. Men det er en dyrere løsning, og Vattenfall, der bød på en opgave ud fra nogle bestemte vilkår, er i gang med hele planlægningen.

- Så kan vi ikke bare ændre til noget helt andet og med nogle andre økonomiske forudsætninger og større anlægsudgifter. Aftalen er indgået, og den kan staten ikke løbe fra - og skal heller ikke.

- Heller ikke af hensyn til den lokalbefolkning, der er generet af beslutningen, og hvis argumenter, du siger, at du forstår?

- Nej. Virksomheder skal kunne indgå aftaler med staten i forvisning om, at de holder. Anderledes kan det simpelthen ikke være, siger Lars Christian Lilleholt.