Lykkehjulet vender tilbage til de danske tv-skærme

Det ultrapopulære underholdningsprogram "Lykkehjulet" vender til efteråret tilbage på tv-skærmen med tv-vært Mikkel Kryger og skuespiller Stephania Potalivo i front.

Det skriver TV2.

"Lykkehjulet" bliver genoplivet i anledning af TV2's 30-års jubilæum, oplyser tv-stationen.

35-årige Mikkel Kryger kalder værtsrollen for en drengedrøm.

- Jeg gider ikke være nervøs, men jeg er spændt. Det er store sko at skulle udfylde, for Bengt Burg og Michael Meyerheim, som lavede det i sin tid, er nogle af de største helte inden for tv.

- Så det er selvfølgelig med en vis ærefrygt, og det kan man godt blive spændt over, siger han til TV2.

Den nye udgave af "Lykkehjulet" kommer til at ligne programmet, som det så ud i 1990'erne, men selve hjulet fra dengang eksisterer ikke længere, og derfor er man nødt til at bygge et nyt.

Det nye hjul vil dog komme til at ligne det originale så meget som overhovedet muligt, skriver TV2.

- Man har fundet ham, der i sin tid byggede det, og han har lavet et præcis magen til. Lyden er jo lyden af "Lykkehjulet", så derfor skal de mindste detaljer være på plads, så det giver den helt rigtige lyd, når det kører rundt, siger Mikkel Kryger.

"Lykkehjulet" bliver sendt på TV2 til efteråret.