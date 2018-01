Nej tak til rygelov

"Tillykke med rygeloven. Gesundheit macht frei" lød budskabet i 2008, da Kim Larsen og Himmelblå Fonden igangsatte en kampagne mod rygeloven, der bestod af flyers og de såkaldte gocards på 6-700 caféer landet over og plakater på landets fire største togstationer. Til Politiken uddybede Kim Larsen det dengang:

- Det er en parallel til Nazityskland. De, der indfører rygeforbud, vil jeg kalde sundhedsfascister. Det er ikke et forsvar for rygning. Det drejer sig om at forsvare friheden i det her land (...) Desuden er det sundt for sjælen at ryge, for dem der kan lide det. Lad os da selv finde ud af vores sundhed. Jeg har betalt for det tusind gange i skat, hvis jeg bliver syg og kommer på hospitalet.