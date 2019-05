Lufthavnstilsyn afslører millionsnyd med sociale ydelser

Myndigheder afslørede bedrageri med sociale ydelser for 4,7 millioner. 183 danskere tog ydelser med på ferie.

Når solbrune danskere det seneste år er ankommet i en dansk lufthavn efter en tur i udlandet, har myndighederne i 27 tilfælde stået klar for at tjekke, om der foregik snyd med offentlige ydelser.

Det har givet gevinst.

4,7 millioner kroner kræver myndighederne tilbagebetalt fra 183 borgere. En indsats, der begejstrer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Jeg er meget tilfreds med resultatet af indsatsen det forgangne år. Vi har sendt et klart signal om, at vi ikke tolererer snyd. Allerede i år intensiverer vi lufthavnstilsynet, og jeg håber, at det også vil afholde folk fra at snyde sig til ydelser, som de ikke har ret til, siger ministeren i en pressemeddelelse.

De 183 personer er blevet taget i at være rejst til udlandet, mens de modtog støtte fra det offentlige. Modtager man eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Gør man ikke det i en periode på grund af en udlandsrejse, skal man melde ferie, og så stoppes støtten i den pågældende periode.

Det har en række danskere ikke gjort, og det forarger Troels Lund Poulsen.

- Det er dybt krænkende, at man forsøger at få penge fra det offentlige, mens man ligger og slikker sol sydpå, når man burde stå til rådighed for arbejdsmarkedet, siger han.

Der blev i 2018 gennemført 27 kontrolaktioner i danske lufthavne. 16 i Kastrup, 6 i Aalborg og 5 i Billund.

Aktionerne har ført til, at 371 personer blev indberettet til deres a-kasse eller kommune for mistanke om uberettiget udrejse.

183 af dem er efterfølgende blevet bedt om at betale penge tilbage. Oveni det bliver de midlertidig trukket i deres offentlige ydelse som sanktion.

To af personerne, der skal betale penge retur, har samlet fået en regning på over en million kroner.

Ordningen med lufthavnstilsynet blev genindført i 2018, efter at det havde været fjernet i en række år. Ministeren mener, at det seneste års resultater viser, at ordningen virker.

I forbindelse med finansloven for 2019 blev aftalepartierne derfor enige om at fordoble tilsynsbeløbet, så der er afsat 4,2 millioner kroner til det over de kommende tre år.