Ludomani-center: Børn glæder sig til at spille på e-sport

Interessen for e-sport stiger konstant, og Danske Spil følger også med, eftersom det er et voksende marked for sportsbetting.

Men lørdag kunne Berlingske berette, at spiludbyderen i flere tilfælde er gået for langt med sin promovering af odds på e-sport ved at målrette budskaber på sociale medier mod børn og unge.

Det skaber bekymring hos Center for Ludomani, hvor forebyggelseschef Lars Hausted forklarer, at man mærker en øget interesse for pengespil blandt de unge.

- Vi kan se, at børnene faktisk glæder sig til, de bliver 18 år, så de kan gå i gang med at gamble. Og det er vel incitamentet fra spiludbydernes side: At gøre dem klar til at spille, til når de har fået deres NemID.

- Der er en grund til, at man skal være over 18 år for at spille med penge. Det er fordi, man skal være klar til at håndtere de her dopaminudløsninger i hjernen.

- Vi skal helst ikke træne de unge til at synes, det er alt for spændende, for det er afhængighedsskabende, som vi ser på Center for Ludomani, siger han.

Center for Ludomani får op til fem opkald om ugen fra unge og bekymrede forældre med gaming-relaterede spørgsmål.

Over halvdelen af de personer, centret har til behandling, er mellem 18 og 30 år, men Lars Hausted vurderer ikke, at mange har problemer med odds på e-sport.

Men Hausted efterspørger større fokus på, hvordan det målrettes de unge.

- Lige nøjagtig med odds på e-sport, så burde man overveje, om det produkt skal være til de her store turneringer, hvor der er rigtig mange teenagere til stede.

Berlingske har fundet eksempler på, at Danske Spil har kommunikeret direkte med børn og unge om konkrete odds på det sociale medie Twitter.

Danske Spil erkender til Berlingske, at de har begået fejl.

- Det er dybt beklageligt, at det er sket. Vi arbejder på, at det ikke kommer til at ske igen, siger Niels Erik Folmann, direktør for Danske Licens Spil.

I Danmark må man ikke spille pengespil, hvis man er under 18 år. Spiller man på internettet, kræver Danske Spil, at man identificerer sig med NemID.

I august offentliggjorde University of Bristol i Storbritannien en analyse over 888.000 pengespil-relaterede tweets fra spiludbydere.

Over 28 procent af de brugere i Storbritannien, der reagerede på opslagene med kommentarer eller retweets er under 16 år.

I analysen kalder universitetet på, at spiludbyderne genovervejer, hvordan de reklamerer for spil i forbindelse med e-sport.

Danske Spil er ikke den eneste udbyder i Danmark, der engagerer sig i e-sport. Ifølge Berlingske er Unibet eksempelvis sponsor for det danske e-sportshold Astralis.