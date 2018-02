Lovens formål ikke underbygget: Ministerium kan ikke dokumentere, at straf begrænser narkoudbredelse

Ifølge justitsministeren er formålet med kriminaliseringen af narkotika-brugere at begrænse udbredelsen af de ulovlige stoffer. Adspurgt af Enhedslisten kan Justitsministeriet dog ikke dokumentere, at lovgivningen faktisk har denne effekt.

Dengang lød det fra ministeren, at han tog afstand fra både produktion, besiddelse og salg af stoffer, og at det efter hans mening ville være uacceptabelt, hvis brugen af narko blev almindeligt i det danske samfund. Derfor havde han ikke til hensigt at afkriminalisere brugen af stoffer.

Svaret kommer på baggrund af et spørgsmål fra Enhedslistens folketingsmedlem Stine Brix, der i december ville høre ministerens holdning til en afkriminalisering af brugere af narkotika, efter et politisk flertal i Norge besluttede at afkriminalisere besiddelse til eget brug.

Narkolovgivning: Justitsministeriet kan ikke underbygge effekten af at straffe brugere af narkotika med den lovgivning, der ellers med bøder og fængselsstraffe skulle nedbringe udbredelsen af euforiserende stoffer. Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets Retsudvalg.

Vi har en lovgivning, som ikke virker. Som slår folk oven i hovedet i stedet for at hjælpe dem.

Søren Pape Poulsen påpegede desuden i december, at i dag er mulighed for at give en advarsel i stedet for en bøde, når der er tale om personer med en stærk og længerevarende narkoafhængighed og med alvorlige sociale problemer.

I svaret understreger ministeriet, at straffene sender et klart signal om, at besiddelse af og handel med stoffer er ulovligt og har klare strafferetlige konsekvenser.

Enhedslisten retsordfører Rune Lund fulgte i januar op ved at bede ministeren om dokumentation for, at straf med bøde eller fængsel faktisk har en hæmmende effekt på udbredelsen af narkotika som rusmiddel.

Ministeren oplyste desuden i december, at formålet med den nuværende lovgivning om euforiserende stoffer er at begrænse udbredelsen af stofferne og dermed beskytte befolkningen mod narkoens skadelige virkninger.

- Loven virker ikke

Rune Lund har ikke meget til overs for svaret fra ministeren:

- Det er fjollet, at de (ministeriet, red.) siger, at formålet med loven er at begrænse udbredelsen, når de samtidig siger, at de ikke kan dokumentere, at der er nogen som helst sammenhæng mellem forbud og udbredelsen af euforiserende stoffer, siger han til avisen Danmark og fortsætter:

- Vi har en lovgivning, som ikke virker. Som slår folk oven i hovedet i stedet for at hjælpe dem. Det er jo den her forbudsvej og krig mod narko, som bygger på idéen om, at straf og forbud kan hjælpe. Men det har ikke ført os nogen vegne de sidste mange år.

Enhedslisten ønsker en afkriminalisering af brugerne som i Norge. Samtidig skal narkohandlerne og bagmændene jagtes og straffes hårdt.

- At straffe brugerne kan forværre problemerne. Vi ser hellere en tilgang, hvor man tilbyder behandling og prøver at hjælpe folk. Når man kriminaliserer brugerne, skaber det barrierer, så folk ikke tør komme og få råd og vejledning. Hvis skaden er sket, og folk for eksempel har taget en overdosis, kan der i dag være en frygt for at henvende sig til myndighederne eller ringe efter en ambulance. Det kan koste liv.

Retsordføreren må dog erkende, at der i dag ikke er politisk flertal for at afkriminalisere brugere af euforiserende stoffer.