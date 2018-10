Løkke vil tiltrække arbejdskraft fra udvalgte lande

Folk fra 12 lande skal have sænket grænsen for, hvor meget de skal tjene for at være i Danmark, skriver avis.

Det skal være lettere at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Det fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin åbningstale i Folketinget tirsdag, hvor han sagde, at regeringen onsdag vil fremlægge et samlet udspil.

Men allerede tirsdag er dele af udspillet kommet frem. Ifølge Jyllands-Posten, der har læst regeringsdokumenter, skal en særlig gruppe af lande uden for EU lettere have adgang til at arbejde i Danmark.

Således foreslår regeringen ifølge avisen at sænke grænsen for, hvor meget udlændinge fra en særlig gruppe af 12 lande skal have i løn for at komme til Danmark.

Grænsen skal ifølge avisen sænkes til 330.000 kroner for de udvalgte lande.

Landene er kendetegnet ved, at Danmark har mange investeringer i landene, og de tilsvarende investerer meget her.

Det gælder USA, Indien og Kina, som i forvejen leverer knap 60 procent af de cirka 6000 udlændinge, der arbejdede på beløbsordningen i 2016.

Singapore, Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Thailand, Mexico og Rusland er også på listen over lande, der skal have udvidet adgang til Danmark, skriver Jyllands-Posten.

I programmet "Krydsild med statsministeren" på P1 tirsdag eftermiddag afslørede statsministeren da også, at beløbsgrænsen ville afhænge af nationalitet.

- Det kan give god mening at differentiere lidt. Man kunne også kalde det forskelsbehandling. Men altså på et solidt, objektivt grundlag, sagde Løkke til P1.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har dog afvist at ændre på beløbsgrænsen.

- Selvfølgelig kan vi modtage udenlandsk arbejdskraft, hvis der ikke er danske ledige, som kan tage de job. Men vi har stadig danske ledige, sagde gruppeformand Peter Skaarup (DF) efter Løkkes åbningstale.

Den såkaldte beløbsordning betyder i år, at man skal tilbydes et arbejde med en årlig løn på mindst 417.794 kroner for at få arbejdstilladelse.

I 2016 lød beløbsgrænsen på 375.000 kroner, men den er siden justeret opad.