Løkke vil ændre sundhedsreform og give mere magt til kommunerne

Allerede inden forhandlingerne om en reform af sundhedsvæsnet er gået i gang, lægger regeringen op til at lave flere ændringer i sit oprindelige udspil.

I et interview med avisen Danmark siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at man vil give de kommunale politikere mere indflydelse, end man indledningsvist lagde op til.

- Der er forskellige modeller for, hvordan man kan sikre en stærkere repræsentation, og det skal vi så i de videre forhandlinger finde den eksakte model for, siger statsministeren.

I regeringens udspil vil man nedlægge de fem regioner og erstatte dem med fem nye sundhedsforvaltninger.

I stedet for folkevalgte politikere skal forvaltningerne drives af en udpeget bestyrelse.

Og regeringens plan var, at kommunerne kun ville få én plads i bestyrelsen inden for de enkelte sundhedsforvaltningers geografiske område.

Det er blevet skarpt kritiseret af Venstres lokalpolitiske bagland og af fagfolk for at mindske den demokratiske kontrol med sundhedsvæsnet.

Og statsministeren siger nu, at man har lyttet til kritikken og nu vil sikre "større kommunal repræsentation".

- Det er da klart, at det (kritikken, red.) er en del af det. Det er nogle af de argumenter, der har sat sig. Jeg har jo selv været rundt i landet og tale med folk.

I forlængelse af udmeldingerne fra Lars Løkke siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V) til Politiken, at regeringen onsdag vil præsentere fire præciseringer og justeringer af det oprindelige udspil.

- Alle anerkender, at det er godt, vi får knyttet kommuner, sygehuse og praktiserende læger bedre sammen. Det er en stærk motor for at skabe mere sammenhæng i det sundhedsvæsen, der ikke altid hænger godt sammen i dag. Men nogle har rejst tvivl, om der er tilstrækkeligt med tilførelse af benzin, så den kan køre for fuld kraft, siger Sophie Løhde til Politiken.

Til avisen Danmark siger statsministeren, at man desuden er klar med en økonomisk håndsrækning til kommunerne.

Den kommer for at imødekomme kritik af, at de nye sundhedsfællesskaber ikke har nok økonomisk muskelkraft.

- Der kan være brug for at løbe noget i gang. Det kan være, at man skal opkvalificere noget personale. At man skal udvikle noget teknologi. Der er brug for nogle smørepenge, der kan smøre maskinen, så den kan komme ordentlig i gang, siger Lars Løkke Rasmussen til avisen.

De indledende forhandlinger om sundhedsreformen starter onsdag i Finansministeriet.