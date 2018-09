Løkke tre år efter flygtninge på motorvejene: Europa er et helt andet sted i dag

Avisen Danmark var med i flyveren, da Lars Løkke Rasmussen tog til Berlin for at tale om immigration. Tre år efter der gik hul på Europa, og flygtninge vandrede op ad E45, tror statsministeren ikke på, at det kommer til at ske igen. Men Danmark skal stadig engagere sig mere, og det kræver, at forsvarsforbeholdet bliver sat til afstemning "inden for få år".

Den danske statsminister er inviteret til at tale om det danske syn på immigration. Og det virker ikke til at være et tilfælde. CSU lå for blot tre måneder siden i noget nær åben krig med storesøsterpartiet CDU, hvor forbundskansler Angela Merkel er medlem. CSU forlangte en strammere udlændingepolitik, men Merkel sagde nej. Flere iagttagere af tysk politik ser derfor invitationen af Løkke som CSU's måde at sende et signal til Merkel om, at man stadig er utilfreds med hendes linje.

Forsvarets Challenger-jetfly har kurs mod Schloss Neuhardenberg lidt uden for Berlin. En gammel tysk adelsgård, der i dag bliver brugt som konferencecenter. Her mødes det konservative regeringsparti CSU's medlemmer af Bundestag til, hvad der i dansk kontekst svarer til et sommergruppemøde.

- Det har jeg meget meget svært ved at se for mig. Der er en meget mere realistisk tænkning omkring de her ting, end der var den gang, og det er på alle niveauer, også i de europæiske befolkninger, starter Lars Løkke Rasmussen.

Det var derfor også nærmest symbolsk, at Lars Løkke Rasmussen i torsdags var inviteret til Berlin for at holde tale om netop immigration. Avisen Danmark var inviteret med på turen til en samtale om, hvor Danmark og Europa står i dag tre år efter.

Folkevandring: I morgen søndag er det præcis tre år siden, at omkring 300 flygtninge forlod Frøslev-Padborg Skole, hvor de var indkvarteret, og begyndte at vandre op ad motorvejen E45. En skelsættende begivenhed der blev billedet på et af de mest afgørende emner i denne regeringsperiode.

Fort Europa

Lars Løkke Rasmussen ville nok aldrig anerkende det, men han har en interesse i at påvirke CSU for på den måde at forsøge at rykke Tysklands udlændingepolitiske linje. Det er en balancegang, da Danmark for alt i verden ikke vil lægge sig ud med magtfulde Angela Merkel. Noget, statsministeren insisterer på heller ikke er tilfældet. Han har talt i telefon med kansleren så sent som i går fortæller han henkastet, men overlagt.

Konkret vil Danmark gerne have, at Europas ydre grænser forstærkes. Det betyder partnerskabsaftaler med de afrikanske lande om at tage immigranter retur og stærkere patruljering i farvandet ud for Italien, Grækenland og Spanien. Et "Fort Europa" som nogle har døbt det.

Samtidig er det ifølge Lars Løkke Rasmussen nødvendigt, at Europa tager større ansvar for at stoppe strømmen af flygtninge. Det skal gøres gennem humanitær hjælp i nærområderne, men også fælleseuropæiske militæroperationer kan komme på tale. Vi skal ikke længere regne med, at amerikanerne ordner sagerne for os. - Alt det der sker i Det Hvide Hus, det tror jeg ikke, er gået helt op for os alle sammen endnu. Jeg tror, at mange danskere har et billede af, at det er ham Trump der, og mon ikke det går væk lige om lidt. Men det stikker dybere end som så, det var også Obama, der pressede på, og der var en grund til, at Trump blev valgt, fortæller Lars Løkke Rasmussen.