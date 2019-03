Løkke lover at frede sygehuse og vil have behandlingsråd

Over for Mandag Morgen garanterer statsministeren, at han ikke vil lukke et eneste af landets akutsygehuse.

En kommende sundhedsreform kommer ikke til at betyde lukning af lokale sygehuse. Det lover statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et interview med mediet Mandag Morgen.

- Når jeg kommer rundt i landet, oplever jeg, at borgerne er bange for, at deres lokale sygehus lukker. Men der er jo ingen af de 21 akutsygehuse, der nu kan lukkes. Jeg kommer til at cementere deres eksistens, siger Lars Løkke Rasmussen til Mandag Morgen.

Løkkes fredning af landets akutsygehuse står i kontrast til hans første strukturreform. Siden den reform trådte i kraft i 2007, er 18 sygehuse lukket.

Spørgsmål: Når du siger cementere, lyder det jo nærmest som en garanti mod sygehuslukninger. Er det rigtigt?

- Ja, det er evident, siger Løkke.

Hvis det står til regeringen, skal Danmark med en ny sundhedsreform have 21 sundhedsfællesskaber, som er bygget op om hver af de 21 akutsygehuse.

Løkke fortæller desuden til Mandag Morgen, at han vil etablere et nyt behandlingsråd, der skal prioritere om en ny og dyr behandling skal tages i brug.

I forvejen har man Medicinrådet, der vurderer ny sygehusmedicin i forhold til omkostningerne. Men Løkke vil gå skridtet videre. Det er ikke bare ny medicin, men også behandlinger der i fremtiden skal prioriteres.

Dermed tager han fat om et kontroversielt og følsomt emne, kort før valgkampen går i gang.

- Nu er Medicinrådet løbet i gang. Men vi er nødt til at udstrække den dialog, der er om ny medicin, til også at omfatte nye behandlingsformer. Sådan er virkeligheden, og sådan bliver det nødt til at være, siger Lars Løkke Rasmussen til Mandag Morgen.

Idéen om et behandlingsråd kommer oprindeligt fra Det Etiske Råd. Tanken er at sikre en mere retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet.

Det forventes, at regeringen inden for de næste to uger vil lave en aftale med Dansk Folkeparti om sundhedsreformen, som ifølge Lars Løkke Rasmussen skal fremtidssikre det danske sundhedsvæsen de næste mange år.