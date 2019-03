Løkke har overbevist V-kritikere: Luk bare regionerne

Og på et telefonmøde to timer inden, regeringen og Dansk Folkeparti tirsdag præsenterede en endelig aftale, blev de kritiske røster bekræftet i, at de var blevet hørt og havde fået påvirket aftalen i en grad, så de nu kan stå helt og fuldt på mål for reformen i den kommende valgkamp.

Det var Venstres Søren Gade, der i avisen Danmark kort for jul åbnede porten for en massiv bølge af kritik i Venstres bagland mod partitoppens planer om at tage livet af de folkevalgte regionsråd i regeringens plan om at reformere sundhedsvæsenet.

- I hvert fald så langt jeg realistisk har kunnet håbe på, når præmissen for at holde sammen på blå blok op til den kommende valg har været, at regionsrådene skulle nedlægges. Og det har været en præmis, jeg ikke har kunnet benægte - i hvert fald ikke, hvis jeg ville have nogen form for indflydelse, siger han.

- Før havde eksperterne flertallet, og de kunne bo, hvor det skulle være. Det er vi nogle, der ikke har alt for gode erfaringer med. Nu vil kommunerne og patienterne tilsammen udgøre halvdelen af bestyrelserne, og alle skal bo i regionen og vil dermed reelt have hånden på kogepladen og kan møde borgerne over køledisken i supermarkedet. For mig har det været meget vigtigt, at det demokratiske aspekt er blevet imødekommet, siger Carsten Kissmeyer.

Bedre end regionsrådene

Undervisningsordfører Anni Matthiesen skrev i et læserbrev op til reformen, at hun ikke var tilhænger af, at regionsrådene skulle nedlægges - ikke så længe hun ikke kunne se et bedre alternativ. Hun advarede sit parti mod "at skylle barnet ud med badevandet".

- Nu tror jeg på, at vi har fundet noget, der er bedre end regionsrådene. Ser man på det samlede billede, har jeg ro i maven, så jeg ikke har problemer med at stå på mål for reformen i valgkampen. Man har lyttet til os, der havde en bekymring. Så kan man så ikke få alt på ens ønskeliste, men jeg har fået meget. Det er meget væsentligt for mig, at bestyrelsesmedlemmerne i sundhedsforvaltningerne skal have bopæl i den region, som de varetager - de vil have en direkte interesse i at leve op til de forventninger, man kan have som borger, siger Anni Matthiesen.

Samme linje er Hans Christian Schmidt på.

- Jeg har internt i folketingsgruppen sagt, at jeg var betænkelig ved, at der oprindeligt blot var en kommunal repræsentant i bestyrelserne, at jeg mente, at bestyrelsesmedlemmerne skulle have bopæl lokalt, og at borgerne skulle have mulighed for at vælge repræsentanter i systemet. Det er der blevet lyttet til, og det er jeg glad for. Jeg kan argumentere for hele reformen i den kommende valgkamp, siger Hans Christian Schmidt.

Uden for folketingsgruppen har borgmester i Herning, Lars Krarup, været en af de mest markante kritikere i Venstres bagland.

På Facebook skriver han: "Der er blevet lyttet, og det er jeg meget tilfreds med".

Søren Gade har ikke reageret på avisen Danmarks henvendelser.