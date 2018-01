Løkke fastslår før samråd at kritikere har bevisbyrden

Medlemmer af Venstre har ikke stået i kø for at komme statsministeren til undsætning, siger kommentator.

Kritikerne har ansvaret for at løfte bevisbyrden, mener Lars Løkke Rasmussen (V) forud for et samråd om statsministerens relation til kvotekonger - en lille gruppe fiskere, der sidder på store dele af fiskekvoterne.

På Twitter svarede statsministeren tirsdag en bruger, som Løkke mente insinuerede, at Løkke gav politisk indflydelse til gengæld for gaver.

- Du insinuerer, at min politik kan købes for penge (=korruption). Det har du - og ikke jeg - bevisbyrden for. Og det er ret alvorlige anklager, skrev statsministeren på det sociale medie.

Løkke har i et tidligere samråd kaldt det "ulækkert" og "uværdigt" at insinuere, at en relation skulle have indflydelse på Venstres politik med henvisning til storfiskeren John-Anker Hametner Larsen.

Selv samme storfisker har givet Løkke en uges gratis brug af et sommerhus i Skagen til en anslået værdi af 10.000 kroner i fødselsdagsgave ifølge Ekstra Bladet.

Hametner står i spidsen for det årlige nytårsgilde i Thyborøn, hvor der indsamles penge til LøkkeFonden, som statsministeren har stiftet og er tidligere formand for.

Løkke modtog gaven, før han blev statsminister, men indløste den i juli 2016, da han var statsminister. To måneder efter begyndte forhandlingerne om en ny fiskeriaftale, hvor et flertal i Folketinget pressede på for at få indgreb mod kvotekongerne.

Fiskeripakken blev i december vedtaget af et flertal i Folketinget uden om regeringen.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) samt uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) gav tirsdag deres støtte til statsministeren, hæfter en politisk kommentator sig ved.

- Det har været påfaldende, at Venstres ministerhold eller folketingsgruppe ikke ligefrem har stået i kø for at komme ham til undsætning. Formentlig fordi, at de nu har prøvet det et antal gange.

- Det er klart mit indtryk, at man langt inde i Venstre og langt inde i regeringen er dødhamrende trætte af denne sag, siger politisk kommentator Hans Engell.

Mandag kom det via Fødevarewatch frem, at Løkke i januar 2016 mødtes med en mindre kreds af fiskere og drøftede en presserende dagsorden i dansk fiskeri - nemlig bestanden af den største industrifisk, tobis.