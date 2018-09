Der er tale om en markant investering i et område, der virkelig trænger.

Sådan præsenterer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fredag regeringens psykiatriudspil.

Samlet set vil regeringen prioritere 2,1 milliarder kroner til psykiatrien over de næste fire år, pointerer han.

- Det er en plan, der skal ses i lyset af et paradoks. På den ene side har vi et Danmark, der er stærkere end nogensinde. Mulighederne har aldrig været bedre end nu. Det gælder ikke mindst vores unge, siger Løkke.

- Det er på den ene side. Men så er der desværre også på den anden side. På den anden side får flere og flere unge ondt i sindet.

- Vi må spørge os selv, om der er noget i tiden, som er kørt skævt. Om presset er blevet for stort. Om vi evner at favne sårbarhed uden at sætte hinanden i bås. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad svaret er på det spørgsmål, siger statsministeren.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at udspillet vil gøre op med psykiatriens "lillebrorstatus".

Udspillet indeholder flere konkrete målsætninger, blandt andet om at nedbringe antallet af selvmord og andelen af genindlæggelser.

- Vi har behov for et markant løft af psykiatrien, også når det gælder kvalitet og systematik, fastslår Ellen Trane.