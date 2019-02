De dele af dansk erhvervsliv, der investerer mest i automatisering og robotter, er også dem, der vokser. Så robotterne er ikke vores fjender. Det er sådan set vores mulighed.

Sådan lyder budskabet fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der torsdag afrunder halvandet års arbejde i det, han i mangel af bedre navn tilbage i 2017 døbte Disruptionrådet.

Her har erhvervsledere, fagforeningsfolk, akademikere og politikere diskuteret, hvordan Danmark griber de muligheder, ny teknologi bringer med sig. Og håndterer de udfordringer, der også følger med.

- Når man læser slutrapporten igennem, at det er et arbejde, der har været rundt i mange hjørner, siger Løkke forud for rådets sidste møde torsdag.

Statsministeren peger på flere konkrete resultater udsprunget af rådets arbejde:

En aftale med udlejningsportalen Airbnb, verdens første deleøkonomiske overenskomst mellem 3F og platformen Hilfr, beslutningen om at nedsætte et dataetisk råd, en trepartsaftale om efteruddannelse og en reform af erhvervsuddannelserne er blandt de eksempler, han nævner.

Men kort før Disruptionrådet blev nedsat, forlod kørselstjenesten Uber - der om nogen var billedet på en af de nye, disruptive virksomheder - Danmark.

Selskabet kunne ikke finde sig til rette under de danske regler for taxikørsel. Det ærgrer statsministeren.

- Jeg kan ikke bevise, hvad jeg nu siger. Men jeg føler mig helt tryg ved, at hvis vi havde haft det her arbejde som optakt, så ville vi have håndteret det anderledes, siger Løkke.

- Hele debatten om deleøkonomi startede enormt konfrontatorisk. Nogle ville gerne beskytte den måde, vi løser opgaverne på. Nogle er bange for, at vi forvandler lønmodtagerne til en slags fribyttere, der kan gå for lud og koldt vand.

- Andre er bekymrede for, om der ville forsvinde penge ud af skattekassen. Der har arbejdet i Disruptionrådet vist, at vi skal prøve at finde løsninger, hvor vi kan komme de her bekymringer i møde.

Spørgsmål: Så tror du, at vi ville være bedre til at håndtere den næste virksomhed, der måtte komme ind af Ubers type?

- Ja det er jeg helt sikker på. For vi ville ud af det her arbejde have nogle ret præcise forventninger til, hvordan man skulle agere i Danmark.

- Det er meget kort fortalt, at man skal have tryghed for at medarbejdere behandles ordentligt, at man ikke dumper lønninger, og at vi sikrer os, at vi får skattebetalinger, siger statsministeren.