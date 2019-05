Der er forhandlinger om en forbedret seniorførtidspension torsdag, og Løkke antyder, at der kommer en aftale.

Hvis man skal tolke et tweet fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag morgen, så kan der måske lande en aftale om en forbedret seniorførtidspension torsdag.

Her forhandler regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale videre om at lave en aftale, der på den korte bane giver nedslidte mulighed for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

I et tweet onsdag morgen svarer Løkke på et opslag fra Socialdemokratiet, der henviser til et artikel hos A4 NU.

I den udtaler S-formand Mette Frederiksen, at de nedslidte ikke kan vente med at blive tilgodeset til efter 2040.

Mette Frederiksen henviser til, at Løkke i søndags til Berlingske sagde, at han er parat til at justere pensionsalderen. Men først efter 2040.

I svar-tweetet skriver Løkke, at de nedslidte slet ikke behøver vente så længe.

- Det skal de skam heller ikke. Der skulle gerne komme en god løsning i morgen, skriver Løkke og tilføjer en smiley.

Han slutter af med at skrive "hav en dejlig 1. maj". Det er med klar henvisning til arbejdernes internationale kampdag 1. maj, hvor blandt andre Mette Frederiksen holder taler rundt omkring i landet.

Mette Frederiksen kom også ind på pensionsspørgsmålet i sin 1. maj-tale onsdag morgen i Aalborg.

- Jeg har godt hørt, at Lars Løkke mener, at der er brug for at gøre noget. Men først i 2040. Det er simpelthen ikke godt nok.

- Nogle af dem, der er på arbejdsmarkedet nu kan ikke vente så længe, sagde Mette Frederiksen efter sin første tale på dagen, der blev holdt hos DSU i Aalborg.

- Vi har brug for at indføre en ret til tidligere folkepension nu. Det kan vi ikke gøre på denne side af folketingsvalget. Spørgsmålet bliver, om man vil have en løsning i 2040 eller en løsning næste år, sagde Mette Frederiksen.

Hverken Mette Frederiksen eller Løkke er kommet med konkrete bud på, hvordan en justering af pensionsalderen kan se ud.

Løkke har luftet tanker om, at man kunne lade pensionsalderen stige mindre efter 2040. Eller at nedslidte skal kunne trække sig tilbage tidligere mod at få mindre udbetalt i folkepension.

Socialdemokratiet foreslår, at man skal have ret til at gå tidligere på pension, hvis man er nedslidt eller har en høj anciennitet på arbejdsmarkedet.

Ifølge Mette Frederiksen skal man have arbejdet i "mere end 40 år" for at kunne få ret til tidligere pension.