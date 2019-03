Løkke: Den globale opvarmning er vores største problem

Der findes ikke nogen større politisk udfordring end de globale klimaforandringer.

Sådan lyder det samstemmende fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, ved en konference torsdag arrangeret af tænketanken Mandag Morgen.

- Der findes ikke noget større problem. Det handler om menneskehedens overlevelse, siger Løkke.

- Der er i den grad brug for løsninger. Tiden er ved at rinde ud.

Mette Frederiksen er enig. Men hun mener, at regeringens mål om, at Danmark skal være CO2-neutralt i 2050 er for uambitiøst.

- Er tiden ikke til en ny klimalov med bindende mål, så vi år efter år kan vurdere, om vi når langt nok, lyder det fra S-lederen.

Begge politikere understreger, at det er vigtigt at være optimist og tro på, at man kan løse problemerne. Mette Frederiksen fremhæver blandt andet havvind og en succesfuld indsats mod vandspild.

Lars Løkke Rasmussen nævner de børn og unge, der har demonstreret mod klimaforandringer foran Christiansborg.

- Lige så glad som jeg er for de unges engagement, lige så bekymret bliver jeg over, at nogle af dem nærmest var angstfulde. Vi er nødt til at tro på at menneskeheden har styrke til at håndtere de her udfordringer, siger han.