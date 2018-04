Løkke: Assad bør ikke slippe ustraffet for sine gerninger

Frankrig, Storbritannien og USA har fuld opbakning fra den danske regering til det angreb mod udvalgte mål i Syrien, der fandt sted natten til lørdag.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- I krige er der regler, og dem har Assad groft tilsidesat i Douma. Det skal det internationale samfund reagere på.

- Derfor støtter regeringen også det markante militære modsvar fra vore Nato-allierede, Frankrig, Storbritannien og USA. Assad og resten af verdens despoter skal vide, at den slags ugerninger slipper man ikke ustraffet fra, siger statsministeren i en pressemeddelelse.

- Den russiske ledelse bør lægge klar afstand til regimets handling og tage sit ansvar i Syrien alvorligt, siger han.

USA's præsident, Donald Trump, gik natten til lørdag på tv for at annoncere angrebet.

Angrebet, der tog lidt over en time, blev lanceret som svar på sidste weekends angreb med kemiske våben i den syriske by Douma, som Syriens præsident, Bashar al-Assad, beskyldes for at stå bag.

- Det syriske regimes opførsel er rystende og frastødende. Det fremkalder min største foragt, at Assads militær igen har gjort sig ansvarlig for uskyldige børn, kvinder og mænds død med så modbydeligt et våben, siger Lars Løkke Rasmussen.

Også udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) bifalder nattens aktion.

- Brug af kemiske våben bør have konsekvenser. Intervention fra vores allierede sender et stærkt signal til Assad og hans brutale regime, skriver udenrigsminister Anders Samuelsen på Twitter.