Ankesagen mod ubådsbyggeren Peter Madsen fortsætter og forventes afsluttet i dag i Østre Landsret.

Peter Madsen blev i Københavns Byret idømt livsvarigt fængsel for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Peter Madsen har udelukkende anket strafudmålingen med ønske om at få en tidsbestemt straf.

Fredagen begynder med anklagerens og forsvarerens procedurer. Herefter får Peter Madsen mulighed for at få de sidste ord, inden de juridiske dommere og domsmændene trækker sig tilbage for at votere.

Dommen ventes afsagt i løbet af eftermiddagen.

Følg med i livebloggen herunder: