Lings-skæbne udsat

Har Svend Lings en fremtid i Lægeforeningen? Det spørgsmål blev torsdag behandlet i foreningens etiske nævn. Men om der er en eksklusionssag på vej eller ej, får den tidligere overlæge ikke svar på nu.

Lægeforeningen skriver i en kort meddelelse, at nævnet ikke kan færdiggøre sagsbehandlingen i dag, og at en afgørelse først bliver meldt ud senere. Af samme grund har Lægeforeningen ingen kommentarer til sagen. Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, har tidligere kritiseret Svend Lings, fordi den tidligere overlæge hjælper plagede døende mennesker, der vil begå selvmord. Blandt andet ved at offentliggøre en opskrift samt 300 almindelige lægemider på sin hjemmeside. Formanden har tidligere kaldt Lings' gerninger både lægeetisk uacceptable og ulovlige.

Svend Lings er også hovedpersonen i en straffesag, hvor han er tiltalt for at have assisteret ved selvmord. Den fynske overlæge henviser til, at det er en menneskeret at afslutte sit eget liv, og han forstår ikke, at det kan være uetisk at hjælpe et svagt og lidende medmenneske med den ret.