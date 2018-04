Liget mangler: Historien om et muligt mord

To mænd er idømt lange fængselsstraffe for et drab - hvor der imidlertid ikke er noget lig eller tekniske beviser. TV-serien "Et drab uden lig" dykker ned i historien om Henrik Haugberg Madsen, længere ned end politiet.

I et fængsel sidder to danske mænd. De har fået 13 og 15 år for at have begået et mord. Der er bare et problem:

Det er ikke noget lig. Ja, der er faktisk hverken tekniske spor eller andre håndgribelige beviser på, at Henrik Haugberg Madsen blev slået ihjel på Enø, som de to mænd blev dømt for. De er udelukkende dømt på vidneudsagn. Vel at mærke fra et farverigt galleri af vidner, der kunne have mindst lige så mange grunde til at ville se de to bag lås og slå som at bidrage til at frifinde dem. Og Bo Madsen og Claus Stokholm Larsen hævder begge hårdnakket at være udsat for et justitsmord.

Den mildest talt spektakulære sag bliver nu genstand for tv-serien "Drabet uden lig", der sendes på TV2 fra i aften, torsdag. Over seks afsnit opruller dokumentarjournalist Jacob Kragelund hele historien om mordet på den 40-årige forretningsmand Henrik Haugberg Madsen. Serien er den såkaldte "true crime"-genre, som er politijournalistik af en lidt anden kaliber, end vi er vant til i dansk tv. Her efterforsker et journalistisk team selv hele sagen til bunds, hvor vi ellers er vant til at møde erfarne efterforskere, der fortæller, hvordan de løste gåden, ofte garneret med lidt anekdotisk kulør. I "Drabet uden lig" er der ingen glorificering af politiets arbejde, som foregik i lyset af den store politireform, der blandt andet nedlagde Rejseholdet og lagde efterforskningen af selv komplicerede sager over i hænderne på de lokale politikredse.

- Vi syntes, det var en god anledning til at trykprøve det nye system for at se, om det kan klare sager af det omfang", siger Jacob Kragelund.