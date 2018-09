Kæmpe politiaktion: Alle broer til og fra Sjælland lukket for al trafik

Storebæltsforbindelsen oplyser fredag eftermiddag, at broen er lukket for al trafik - både biler og tog, ligesom færgetrafik til og fra Tyskland er indstillet. Læs liveblog i bunden af artiklen.

Storebæltsbroen er fredag lidt før klokken 14 blevet lukket for al biltrafik i begge retninger. Det oplyser Sund & Bælt.

Også Øresundsbroen er fredag eftermiddag blevet lukket for biltrafik, oplyser Ritzau. Ifølge flere medier har politiet iværksat en aktion. Det har indtil videre ikke været muligt at få dette bekræftet hos politiet.

Vejdirektoratet oplyser, at der ikke er nogen tidshorisont for lukningen af de to broer.

En fotograf fortæller til B.T., at politiet er massivt til stede på Holbækmotorvejen, hvor de stopper biler.

Også færgetrafikken mellem Helsingør og Helsingborg samt til og fra Tyskland er indstillet.

DSB meddeler, at togtrafikken også er indstillet.