Leonora Christina Skov får De Gyldne Laurbær for den selvbiografiske roman "Den, der lever stille".

Det er forfatteren Leonora Christina Skov, der torsdag løber med litteraturprisen De Gyldne Laurbær.

Modtageren af æresprisen bliver udvalgt af alle de danske boghandlere - også internetboghandlere.

Over halvdelen af boghandlernes stemmer gik til Leonora Christina Skov, som senest har udgivet den meget roste roman "Den, der lever stille". Den udkom i januar 2018.

Den selvbiografiske roman er Skovs store, litterære gennembrud. Siden den udkom, har hun holdt hundredvis af foredrag og signeret utallige bøger.

Og det var netop, mens hun signerede bøger i boghandlerkæden Arnold Busck på Købmagergade i København, at hun blev overrasket med en laurbærkrans og en stor buket blomster.

Efter sin mors død besluttede Leonora Christina Skov, at det var tid til at fortælle sin livshistorie.

I romanen tager hun hul på historien om at vokse op i ensomhed som enebarn i et dysfunktionelt hjem i Helsinge i Nordsjælland.

Bogen handler om at frigøre sig fra sine forældre, hige efter deres kærlighed og anerkendelse, og om at springe ud som lesbisk. Noget, som forældrene tog fuldstændig afstand fra, og som betød, at hun ikke så dem i syv år.

Men romanen er også en kærlighedsroman - om hendes forelskelse i og ægteskab med Anette.

I løbet af de første par uger efter udgivelsen blev romanen en bestseller. Den solgte langt over 20.000 eksemplarer, mens mails og beskeder væltede ind fra læserne. Noget, der aldrig er overgået hendes andre værker.

42-årige Leonora Christina Skov er anmelder på Weekendavisen. Hun er et velkendt ansigt på kulturscenen og i samfundsdebatten, hvor hun er kendt for sine skarpe, markante meninger og rappe replikker - ligesom mange kender hende for vintagekjolerne, de røde sko og den matchende læbestift.

Leonora Christina Skov har tidligere skrevet "Hvor intet bryder vinden", "Førsteelskeren", "Silhuet af en synder", "Champagnepigen" og "Rygsvømmeren". Sidstnævnte var hendes debut i 2003.

Hendes bøger er udkommet i Norge, Spanien, Tyskland, Holland og Tjekkiet.