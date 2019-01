Legendariske hiphoppere indtager Royal Arena

Mikrofonerne kommer muligvis til at eksplodere i Royal Arena, når tre af de største hiphopgrupper nogensinde slår sig sammen i en stor koncert under navnet "Gods of Rap".

Wu-Tang Clan, Public Enemy og De La Soul indtager Royal Arena 21. maj i år med den anerkendte producer DJ Premier i ryggen.

Grupperne vil sammen fejre, at hver af deres hovedværker i disse år har jubilæum.

De tre New York-grupper havde deres storhedstid i slutningen af 80'erne og op gennem 90'erne. Hver især har de været med til at ændre hiphop-historien, og flere af nutidens rappere ville højst sandsynligt ikke være, hvor de er i dag, uden de tre.

Wu-Tang Clan fra New York blev dannet i 1991, og deres debutalbum "Enter The Wu-Tang (36 Chambers)" står stadig som et af hiphoppens mest betydningsfulde værker.

Gruppemedlemmet Ol' Dirty Bastard døde af en overdosis i 2004, men det har altså ikke afholdt Wu-Tang fra at fortsætte.

Nutidens stjerner Kanye West og Jay-Z har begge talt om gruppen som en stor inspirationskilde, og de har samarbejdet flere gange med de forskellige medlemmer.

Public Enemy er kendt for deres politisk motiverede tekster. Deres hovedværk "It takes A Nation of Millions to Hold Us Back" er fra 1988 og blev hædret med topkarakterer fra stort set alle anmeldere.

Magasinet Rolling Stone placerede i 2003 albummet som nummer 48 på sin liste over de største albums i historien.

De La Soul er den mere eksperimenterende gruppe af de tre. Deres album "3 Feet High and Rising" fra 1989 har 30-års-jubilæum, når de går på scenen i Royal Arena.

Mange vil nok kende De La Soul fra utallige samarbejder med bandet Gorillaz. De vandt sammen en Grammy-award i 2006 for sangen "Feel Good Inc.".

DJ Premier kommer til at styre aftenen som DJ. Han står blandt andet bag hits af hiphop-ikonerne Dr. Dre og Nas og sågar popstjernen Christina Aguilera.

Billetter til koncerten kan købes fra 1. februar.