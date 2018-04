Lech Walesa på fire dage langt besøg i Jylland: Demokratiet skal gentænkes

- Du bragte lys ind i en ellers mørk tid og fik polakkerne til at tage skæbnen i deres egen hånd. Det fik i sidste ende hele situationen til at låse sig op i Østeuropa. Vi er en generation, der voksede op under Den Kolde Krig, og vi så, at der var en mulighed for at gøre en ende på Den Kolde Krig på en fredelig måde, sagde Uffe Ellemann-Jensen blandt andet i sin velkomst.

Efter en reception holdt den 74-årige Lech Walesa, der modtog Nobels Fredspris i 1983 for at have stiftet den frie, polske fagforening, Solidaritet, et pressemøde sammen med tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V).

Grund til bekymring

På pressemødet kom Lech Walesa med sit syn på udviklingen i polsk og europæisk politik. Han er blandt andet bekymret for demokratiets tilstand.

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi som politikere reagerer hurtigere. Hvis vi ikke gentænker demokratiet i dets nuværende form, risikerer vi, at der kan komme blodsudgydelser. I Polen har vi haft for korte perioder med stabilt demokrati, og det har forhindret os i at udvikle landet i den rigtige retning. Med de internationale institutioner som EU og NATO har vi fået en masse rettigheder, men der bør også følge pligter med for at kunne være med i det selskab, sagde han blandt andet.

Han glædede sig også over, at der med flere nye flyruter mellem Polen og lufthavnene i blandt andet Aarhus og Billund bliver skabt bedre forbindelser mellem de to lande.

- Jeg tror, det vil komme begge lande til gavn med ruterne. De allerede eksisterende ruter viser, at der er et behov for at rejse mellem de to lande, og jeg tror ikke, det vil stoppe her, sagde Lech Walesa.

Det fire dage lange besøg fortsætter søndag, hvor han blandt andet skal besøge Lego House i Billund.

Mandag er der officiel middag i Kolding, inden Lech Walesa rejser hjem tirsdag.