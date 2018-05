Lavere arveafgift deler Danmark endnu mere

Finanslov: Den som har ...: Hvis det lykkes Konservative og Liberal Alliance at få regeringskollegerne i Venstre og støttepartiet Dansk Folkeparti med på et forslag om at reducere arveafgiften, som lige nu er på 15 procent, vil de være helt i tråd med, hvad der skrevet står i de hellige tekster: "Den, som har, ham skal der gives, og han skal få overflod ..." (Matthæus 13,12).

Det viser et analysemateriale fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her har man kommune for kommune set på formueforholdene for enlige afdøde i årene 2016 og 2017 og for arvingerne i de samme to år.

Tallene viser, at en afskaffelse eller en sænkning af arveafgiften vil komme dem til gode, som i forvejen befinder sig på den grønne gren. De store arveformuer koncentrerer sig om København og de nordsjællandske kommuner, mens der ikke er megen arv af hente på f. eks. Lolland og i Morsø Kommune.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd advarer derfor mod at pille ved arveafgiften, som sidste år indbragte statskassen 4,4 milliarder kroner. Det vil øge uligheden mellem borgerne fra kommune til kommune, lyder det.

- Hvis man vælger at bruge de mange milliarder på at lette arveafgiften, bliver der ikke ret meget ekstra til dem på nederste økonomiske trin. Det bliver en skattelettelse til de rigeste i Nordsjælland og København. Så alt i alt vil det blot være en forlængelse af de skattelettelser, der allerede er lavet, siger Jonas Schytz Juul, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.