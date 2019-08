Landmænd: Dumt at skære ned på dansk produktion af kød

Dansk landbrug er ikke indstillet på at skære ned på produktionen af kød, selv om det er en af de klare anbefalinger i en ny rapport fra FN's Klimapanel.

Det siger Anne Arhnung, administrerende direktør i landmændenes interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer.

- Vi bliver ti milliarder mennesker i verden i 2050, og de skal have bæredygtig og klimavenlig mad. Vi har i Danmark noget af den mest klimaeffektive produktion, og det ville være dumt at skære ned dér, hvor vi faktisk er rigtig langt, siger hun.

Store landområder, som kunne lagre CO2, bliver i stedet brugt til at avle dyrefoder og øger derfor CO2-udslippet, påpeger FN-panelet (IPCC).

Landbruget er enig i, at verden med accelererende forandringer af klimaet står over for en kæmpeudfordring. Men den skal løses internationalt, påpeger Anne Arhnung.

- Det er en dagsorden, vi har taget meget alvorligt ved i foråret at komme med en vision for, hvordan landbrugs- og fødevareerhvervet kan arbejde for at blive CO2-neutralt, siger Anne Arhnung.

Spørgsmål: Kritikere siger, at en meget stor del af Danmarks areal bruges til at dyrke foder, som vi stopper i dyr, og at Danmark gennem sojaimport bidrager til at rydde regnskov i Amazonas?

- Man skal se det i internationalt perspektiv. Vi er allerede langt, og vi har initiativer i gang til finde andre proteinkilder, eksempelvis græsprotein, som vi kan producere herhjemme, og som kan bruges i stedet for soja.

På bedrifterne arbejder man også på at begrænse madspild, som er et andet emne, der fremhæves af forskerne i klimapanelet, tilføjer Arhnung.

- Danmark kan være foregangsland og vise, hvordan man leverer de mest klimaeffektive produkter og forsker i teknologi, som andre lande også kan bruge.

Spørgsmål: Men hvis det ikke er Danmark, som skal skære ned på kødproduktionen, hvem er det så?

- Det er de lande, som er mindre klimaeffektive. Og så skal vi lære nogle af de lande via investeringer hos os og hos dem, hvordan de kan producere klimaneutral mad til deres befolkning, siger Landbrug & Fødevarers direktør.