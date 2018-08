Landbruget: For længst slut med at sløjfe markveje

Landbrug & Fødevarers næstformand Lars Hvidtfeldt afviser kritik fra DN. Reglerne er gode nok, men folk kender ikke deres rettigheder i naturen.

Kritik: Antallet af markveje er halveret på 50 år, men det har siden 2004 været slut med at sløjfe dem uden at få lov eller etablere nye. Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen er ifølge Landbrug & Fødevarers viceformand Lars Hvidtfeldt unfair og ser på historiske tal, når de kritiserer landbruget for at sløjfe de små markveje (avisen Danmark 14. august). Udviklingen blev ifølge Lars Hvidtfeldt stoppet med revisionen af Naturbeskyttelsesloven i 2004, så landmanden skulle have lov til af sløjfe markveje og har fået pligt til at genetablere dem, hvis det sker uden tilladelse. - Jeg fornægter ikke udviklingen, men kritikerne er blinde for, hvad der er sket efter 2004, og det er ikke fair at sammenligne det åbne landskab i dag med det for 50 år siden. Landbruget er engageret i at skabe flere spor i landskabet sammen med friluftsorganisationerne, og der bliver hele tiden skabt nye stier, argumenterer Lars Hvidtfeldt.

Adgang til det åbne land Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen ønsker central debat om adgangen til det åbne land, som ifølge en undersøgelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune giver problemer i flere sogne.Samtidig er over halvdelen af de små markveje forsvundet på 50 år ifølge Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, som kræver en høring ved lukning af små markveje.



Avisen Danmark skrev om S-ønskerne 14. august.

Anmeldepligt til kommunen Med lovændringen fik landmænd og andre lodsejere anmeldepligt til kommunen, så ifølge Lars Hvidtfeldt tager sagsbehandlerne konkret stilling i hver sag - dermed er høringspligt som forslået af Socialdemokratiets miljøordfører efter hans opfattelse ikke nødvendig. - Reglerne er gode nok, for som landmænd kan vi blive pålagt at etablere nye veje til et skovområde eller genetablere lukkede veje, hvis der ikke er givet tilladelse, siger han. Christian Rabjerg Madsens ønsker om at få en central dialog med miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og organisationerne om adgangen til det åbne land som godt. Dialogen lokalt er mange steder kørt fast, mener MF'eren, men ifølge Lars Hvidtfeldt må en central debat ikke dæmpe de mange konstruktive diskussioner rundt om i Danmark. - Adgang til det åbne land og stiforløb løses bedst ved lokale aftaler mellem landmænd og sportsforeninger. Det store problem er, at folk ikke kender til reglerne, og Landbrug & Fødevarer har været medafsender på Friluftsrådets kampagne, som skal få flere til at opleve vores dejlige natur, siger Lars Hvidtfeldt.