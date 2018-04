Laksepremiere bød på honnørmarch og blues

Varde Å var i særklasse på årets første laksedag med en storlaks på 16 kg, men også Ribe Å imponerede - og så ser det ud til, at laksene breder sig til flere vandløb

Laks: 16. april er en festdag. Ikke alene i Kongehuset, hvor dronningen fejrer fødselsdag, men også for landets sportsfiskere. De finder det helt naturligt, at der flages over alt. For 16. april begynder laksefiskeriet i de store vest- og sydjyske vandløb. Der var store forventninger til laksepremieren i år, fordi der i 2017 var et bedre laksefiskeri i åerne, end tilfældet har været i mange år. Nogle steder blev forventningerne indfriet. Andre steder var der en vis skuffelse langs brinkerne. Men ved Varde Å og Ribe Å kunne premieren fejres med honnørmarch, festmusik for flotte fangster. Andre steder var stemningen mere til bluesmusik. Men premiere-dagen bød på flere flotte fisk med et par virkelige sværvægtere iblandt. Dagens største laks blev fanget i Varde Å af Søren Porsgaard fra Varde. Kæmpen vejede 16 kg og var 115 centimeter lang. I det hele taget blev det en festdag i Varde Sportsfiskerforening, for mere end en snes laks blev halet i land. Foreningens formand, Kay Verner Lauridsen, Oksbøl, fortæller, at godt halvdelen af fiskene blev sat tilbage i åen. Kun de største fisk måtte lade livet.

Højt niveau ved Ribe Å Lidt sydpå, i Ribe Å, var der også fuld tilfredshed med laksepremieren. Åen leverede dagens næststørste fisk, en laks på 12,5 kg og en længde på 105 centimeter. Den blev fanget af Preben Nielsen, Ribe. Antallet af fangede laks i Ribe Å var mindre end i Varde Å, men fem flotte laks mellem 12,5 og 7,5 kg blev det til. Det er en bemærkelsesværdig vægt på fiskene af den gamle Ribe Å-laks-afstamning. Formanden for Ribe Sportsfiskerforening, Erik Dahlgren, Aabenraa, fortæller, at der i forbindelse med laksedagen også blev fanget flere prægtige havørreder i åen. En af af dem fangede Otto Hygum, Esbjerg, i Ribe Vesterå. Fisken vejede fem kilo, men var blot 71 cm lang - meget kort i forhold til vægten. Så en lækker tyksak for Otto Hygum at få hjem til gryden.

Afdæmpet stemning De gennem tiderne mest berømte danske lakse-åer, Skjern Å og Storåen oplevede en lidt mere afdæmpet premierestemning. Måske fordi fiskerne langs netop disse to vandløb havde en forrygende 2017-sæson. I Storåen gav premiererdagen dog 16 laks, hvoraf tre var temmelig store på henholdsvis 11, 10 og 9,5 kg. Formanden for Hostebro og Omegns Fiskeriforening, Gunnar H. Pedersen, Ulfborg, er rimelig tilfreds. - Jeg har en fornemmelse af, at opgangen af laks er lidt sent på den i år, siger han. - Vi var nogle medlemmer fra foreningen, der prøvefiskede som et led i en undersøgelse af laksefisk, vi er med i. Vi fiskede ti mand, meget intenst, de bedste steder i åen - og fik én laks. Så selv om fangsterne kun er omkring det halve af, hvad vi oplevede på premierer-dagen i 2017, er jeg glædelig overrasket. Formanden for Skjern Å-Sammenslutningen, Jan Møller Jensen, Timring, fandt premieredagen en smule skuffende. Der blev ganske vist fanget omkring en snes laks i åen, men mange af fiskene var såkaldte nedfalds-fisk, nemlig laks, der søgte op i åen i 2017 for at gyde, og som nu er på vej tilbage til havet. Nedfaldslaks er fredede. Men en enkelt flot laks blev der dog halet op fra Danmarks mest vandrige å. Den blev fanget af Peter Hønholt, Silkeborg. Fisken vejede 9,6 kg og målte præcist en meter. - Alt i alt en lidt skuffende start oven på lakseeventyret i fjor, siger Jan Møller Jensen. - Men det var faktisk forudsigeligt. Skjern Å-Sammenslutningen er en paraply-organisation for alle fiskeri- og lodsejerforeninger i hele Skjern Å-systemet. Vi har gennem årene sat store mængder lakseyngel ud i åen. Vi ved, at laksene søger til havs og vender hjem for at gyde efter fire-fem år. I forhold til meget store udsætninger passede det med den flotte opgang i 2016 og 2017. I år kan vi nok vente en lille afmatning. Men vi glæder os over, at Skjern Å-laksen er sikret - og at vi i disse år ser laksen brede sig i en række af de forskellige tilløb til Skjern Å.