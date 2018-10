Fiskeproducenten Food With You tilbagekaldte onsdag et parti røget laks, der er blevet solgt i Netto-butikker landet over. Det skyldes, at der i 300g-pakker mærkeret med sidste anvendelse 5/10-2018 er konstateret "afvigende lugt" i fisken.

Når der er såkaldt afvigende lugt, så er laks ifølge Fødevarestyrelsen ikke egnet til at blive spise af mennesker, og derfor råder styrelsen nu alle de pågældende butikker til enten at sende varen tilbage til producenten eller at kassere det.