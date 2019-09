Lagmand peger på omstridt fiskerireform som årsag til nederlag

Den færøske regeringskoalition med lagmand Aksel V. Johannesen fra Socialdemokratiet i spidsen mistede sit flertal ved lørdagens valg og gik samlet tilbage fra 17 til 15 mandater i Lagtinget.

Aksel V. Johannesen peger på, at især utilfredshed med en ny fiskeriordning er den største årsag til valgnederlaget.

Efter lange forhandlinger gennemførte et lille flertal i Lagtinget i 2017 en kontroversiel fiskerireform, som betyder, at den færøske stat i dag sælger 15 procent af fiskekvoterne på auktion.

Beslutningen medførte et ramaskrig blandt fiskeindustrien og den borgerlige opposition, og ordningen har skabt stor utilfredshed særligt på Færøernes nordlige øer.

- Og så har misfornøjelse med, at vi har indført en ny ægteskabslov, også været en årsag til, at vi tabte valget, siger Aksel V. Johannesen.

Han henviser til, at et flertal i Lagtinget trods store protester i april 2016 vedtog, at homoseksuelle kan blive borgerligt gift.

Loven trådte i kraft 1. juli 2017, og godt to måneder senere blev det første homoseksuelle par gift på Færøerne.

Det er stadig ikke tilladt for to personer af samme køn at blive kirkeligt viet på Færøerne.

Færøernes landsstyrekoalition har de seneste fire år bestået af Socialdemokratiet, uafhængighedspartiet Republikanerne og det lille borgerlige parti Fremskridt.