Lærerformand vil tilbage til kontaktbogen

Anders Bondo Christensen mener, at både forældre og lærere vil være glade for at slippe af med Forældreintra.

- Jeg har endnu ikke talt med en lærer eller forælder, som ikke gerne vil af med Forældreintra.

Det siger formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, efter et udspil fra regeringens stresspanel. Panelet vil lukke det digitale forum Forældreintra, hvor lærere og forældre kan kommunikere med hinanden.

Panelet foreslår at gå tilbage til den gamle kontaktbog, hvor skole og hjem kan skrive til hinanden.

Alternativt skal forældrene maksimalt tjekke Forældreintra to gange om ugen, og der bør kun holdes to forældrearrangementer om året, lyder det fra stresspanelets formand, Anette Prehn.

Og Anders Bondo Christensen er ganske enig. Det fungerede fint dengang, da skole og hjem kommunikerede på skrift i en kontaktbog, mener han.

- Jeg er bestemt ikke maskinstormer. Men vi skal sørge for, at systemerne ikke kommer til at styre, så teknologien tager magten. Det tror jeg virkelig, er sket for mange, siger Anders Bondo.

Han hilser det velkomment, at regeringens stresspanel rejser debatten. Men man bør finde løsningerne lokalt på den enkelte skole.

- Det er vigtigt, at lærere og forældre i fællesskab tager ejerskab til løsninger, så det ikke bliver kommunale forvaltninger eller skoleledelsen, der styrer. Man skal ikke føle, at det er et monster, der trækkes ned over én, siger Anders Bondo Christensen.

Det er så ikke sikkert, at man vælger den samme løsning på alle skoler, tilføjer han.

Lærernes formand er enig med Anette Prehn i, at Forældreintra kan blive socialt ekskluderende for forældre, der ikke udtrykker sig så godt på skrift.

- Andre grupper orker det ikke. Og så kan man havne i "bad standing", fordi man ikke reagerer på de ting, der kommer, siger Anders Bondo.