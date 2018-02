Lærere med udsigt til mulig konflikt: Vi er i et samvittighedsdilemma

En konflikt sætter lærerne i et dilemma: Den tager eleverne som gidsler, men kampen for mere forberedelsestid til lærerne er vigtig, for den giver eleverne en bedre undervisning, mener de tre Sabro-lærere (fra venstre) Lars Spanggaard Jensen, Leif Kühl og Ditte Rohnde Lindinger. Foto: Kim Haugaard

Lærernes lovbefalede arbejdstidsregler forringer undervisningen af eleverne, mener de. Men kampen for en ændring giver også kvaler, da det kan gå ud over elevernes eksaminer. Avisen Danmark har mødt tre af dem på Sabro-Korsvejskolen på Aarhus-kanten.

Lærere: Med lærernes arbejdstidsregler som et kernepunkt i de kuldsejlede overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked bliver de, lærerne, sat i lidt af et samvittighedsdilemma med udsigten til en mulig strejke eller lockout. Det mener i hvert fald tre af dem - Ditte Rohde Lindinger, lærer i to år, Leif Kühl, lærer i otte år og Lars Spanggaard Jensen, 25-års jubilar om få måneder - som avisen Danmark har mødt på Sabro-Korsvejskolen i Sabro vest for Aarhus. - Det er en frustrerende situation med elever, der er bange for, om deres eksamen kommer i fare. Det bekymrer også mig, for kan jeg ikke føre dem op til eksamen eller ikke nå at gennemgå det fulde pensum med dem, har jeg ikke gjort mit job ordentligt, og det fortjener de ikke, siger Ditte Rohde Lindinger. Omvendt synes de også, kampen for at få ændret de arbejdstidsregler, der blev pålagt dem ved lov i 2013, er vigtig. Dels påbød lovindgrebet dem at lægge al arbejdstid på skolen, dels pålagde det dem flere undervisningstimer på bekostning af deres forberedelsestid. - På den ene side har jeg det personligt godt nok med en fast arbejdsdag, hvor man har fri, når man har fri. På den anden side har jeg også en faglig stolthed, siger Leif Kühl. Den handler om, at man som lærer vil give sine elever det bedste, og så bliver man alligevel nødt til at tage arbejdet med hjem, mener han: - Man kan ikke forberede sig godt nok, sådan som det er nu, tiden er ikke til det. Heller ikke her i Aarhus Kommune, hvor vi har en lokal aftale, der bløder en smule op, men slet ikke nok, så man ikke er så stramt bundet af en arbejdstidsramme på selve skolen som andre steder.

Jeg synes, at vi lærere historisk set har været alt for dårlige til at bakke andre faggrupper op. Vores erfaringer de seneste fem år og den opbakning, vi får lige nu, er en god anledning til, at vi i fremtiden sadler om på det punkt. Vi skylder. Lars Spanggaard Jensen, skolelærer

Citronen presset Heller ikke med 25 år i faget er ændringer som i 2013, i øvrigt med en skolereform oven i, noget man bare kører hjem på talentet og rutinen, har Lars Spanggaard Jensen erfaret siden lovindgrebet for fem år siden. - Med 28 undervisningstimer om ugen er citronen er blevet presset fuldstændigt. Absolut maksimum bør være 24-25 timer. Dertil kommer, at det er problematisk, at man efter syv undervisningslektioner straks skal kaste sig over en seriøs forberedelse til næste dag. - Det svarer lidt til, at man beder skuespillerne efter en teateropførelse om straks at gå i gang med at øve sig, siger Lars Spanggaard Jensen, der også er medlem af bestyrelsen for den aarhusianske afdeling af Danmarks Lærerforening. For de tre lærere i Sabro er der ingen tvivl om, hvad de ville sætte to facit-streger under i den aftale, som forhandlerne indtil nu står til en dumpekarakter for, ikke-eksisterende som den er. - Vi skal have færre undervisningstimer og mere tid til forberedelse, hvis eleverne skal have optimalt udbytte af undervisningen. Og så skal der være større muligheder for faglig planlægning mellem lærerene, siger Leif Kühl.

Større forståelse Om ikke andet har de genvordigheder, som lovindgrebet og skolereformen førte med sig, haft én positiv konsekvens for lærerne: Omverdenens holdning til lærerjobbet. Det gennem generationer opbyggede kliche-agtige billede af skolelærere som nogen, der altid har ferie og i øvrigt, når de ikke har ferie, mest bruger tid på at holde fri, er i opbrud. - Folk er blevet opmærksomme på hverdagen i skolerne, fordi de nu oplever, at de længere skoledage har fået konsekvenser for deres børns fritidsliv og dermed foreningsarbejdet dér, hvor de bor. Om holdningen til lærerne er blevet mere positiv, tør jeg ikke sige med sikkerhed. Men den øgede fokus på skolen, eleverne og lærernes arbejde har i hvert fald gjort debatten mere kvalificeret og nuanceret end tidligere, siger Leif Kühl. - Jo, jeg synes faktisk at den generelle holdning har ændret sig. Der er skabt mere indsigt i og dermed også mere forståelse for det arbejde, der foregår på skolerne, siger Ditte Rohde Lindinger. - Det interessante er, at man kan registrere en holdningsændring hos dem, der har en relation til skolerne, det vil især sige forældrene. Dem møder vi en meget større forståelse fra end tidligere. Der, hvor vi ikke mærker nogen forskel, er hos dem, der ikke har den daglige relation, det gælder især politikere og dem i Kommunernes Landsforening, siger Lars Spanggaard Jensen.

- Vi skylder For en tillidsmand og fagforeningsmand som Lars Spanggaard Jensen har den nuværende situation et helt særligt element: Det faglige sammenhold, musketer-eden, som de faglige organisationer har indgået med det specifikke krav, at lærernes arbejdstidsregler skal klares som det første. - Jeg taknemmelig over den opbakning, vi har fået fra de andre organisationer. Den er der selvfølgelig også, fordi de kan se, at vores skæbne i 2013, hvor vi blev savet over med lovindgrebet, kan blive deres. Men opbakningen er også en øjenåbner for os. Jeg synes, at vi lærere historisk set har været alt for dårlige til at bakke andre faggrupper op. Vores erfaringer de seneste fem år og den opbakning, vi får lige nu, er en god anledning til, at vi i fremtiden sadler om på det punkt. Vi skylder, siger Lars Spanggaard Jensen.