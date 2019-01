Lærere: Frihed til skolerne kan løfte undervisningen

Kortere skoledage og mere frihed til den enkelte folkeskole kan løfte kvaliteten af undervisningen til gavn for eleverne.

Det mener Danmarks Lærerforening, efter at et bredt flertal i Folketinget er blevet enig om et nyt folkeskoleforlig, der indeholder færre klassetimer for de yngste elever og mere selvbestemmelse til skolerne.

- Nu får vi bedre mulighed for at fokusere på kvaliteten. Der har været rigtig meget fokus på kvantiteten. Det er en forkert prioritering, siger formand Anders Bondo Christensen.

- Nu får skolerne i et vist omfang frihed til at lave nogle prioriteringer, hvor kvaliteten kommer i højsædet, og det vil komme eleverne til gavn, siger han.

Aftalen betyder, at eleverne i indskolingen - op til 3. klasse - får 2,25 færre klokketimer om ugen.

For resten af eleverne får skolerne mulighed for at veksle to timer om ugen af den understøttende undervisning til timer med to lærere i klasselokalet, hvilket kan betyde kortere skoledage.

Det kalder Anders Bondo Christensen positivt, fordi der både politisk og blandt forældrene er et ønske om en varieret og spændende undervisning.

- Det er den type undervisning, der kræver mest af lærerne. Derfor kan det være en god prioritering at give eleverne lidt færre timer, hvis det så hæver kvaliteten af undervisningen, siger Anders Bondo Christensen.

Han mener, at den nye aftale er nødvendig for at give folkeskolen et løft.

- Folkeskolen er under et stort økonomisk pres. Man har nedlagt 16 procent af lærerstillingerne de seneste år.

- Derfor er det vigtigt, at skolerne får en vis frihed til at bruge de penge, der er, siger Anders Bondo Christensen.