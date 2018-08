Reformen af erhvervsuddannelserne fra 2015 har ikke fået flere til at hænge på. Et pakket grundforløb sender elever til tælling. En forsker og Dansk Industri ønsker større fokus på praktiske fag i folkeskolen. Og så skal eleverne lære at regne og skrive.

Det viser tal fra Undervisningsministeriet, som satte fire klare mål op for reformen - herunder at 60 procent af de unge gennemfører deres erhvervsuddannelse i 2020. Arbejdsgiverne i byggebranche, industri og serviceerhverv efterlyser faglært arbejdskraft som aldrig før, og i år søgte 19,4 procent af de unge fra 9. og 10 klasse direkte ind på en erhvervsuddannelse. Men ifølge Dansk Industri hjælper det ikke med en procent flere elever fra folkeskolen end året før, hvis knap halvdelen fortsat falder fra.

1. Flere unge og bedre trivsel: Reformen af erhvervsuddannelserne fra 2015 har fire klare mål: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt. Endelig skal tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne styrkes. 2. Fra gymnasium til erhvervsuddannelse: Reformen skal flytte unge fra gymnasierne til de praktiske uddannelser. Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 procent i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 procent i 2025. I 2013 valgte 19 procent af eleverne en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse. I foråret var det ifølge tal fra Undervisningsministeriet 19,4 procent. 73,1 procent valgte en gymnasial uddannelse. 3. Bedre elever og mere trivsel: Andelen af de dygtigste elever på erhvervsskolerne skal blive større. Det bliver målt på den måde, at andelen af elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på et højere niveau end det obligatoriske niveau, skal øges år for år. Andelen bliver sammenlignet med niveauet for skoleåret 2013/2014.

Mindstekarakteren to er ikke et højt krav, når unge skal ind på erhvervsuddannelser, mener erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen fra Dansk Industri. Men reformen fra 2015 skal justeres for at nå målene.

Årelang deroute

Reformen fra 2015 strammede karakterkravene, så alle uanset alder skal have karakteren to i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Kravene på det andet grundforløb i uddannelsen blev desuden strammet og målrettet den enkelte uddannelse. Tidligere kunne erhvervsskolerne forlænge grundforløbet op til 60 uger for at få de svageste elever til at hænge på. Nu skal de bestå en prøve efter 20 uger.

- Erhvervsuddannelsernes deroute har været i gang i mange år, og reformen var nødvendig. Det tager lang tid at udmønte en politisk reform, og vi skal både turde holde fast og være klar til at se på, om noget skal gøres anderledes. Adgangskravet og overgangskravene er positive. De har klart medvirket til, at der nu på nogle uddannelser er langt flere, der søger og består. For eksempel på VVS-uddannelsen. Men vi skal samtidig sikre, at vi ikke taber nogle unge som voksne på mellemvejen ved at sende dem omkring VUC, siger Lone Folmer Berthelsen.

Dansk Industri er også tilfreds med stramningen af grundforløbet, så de unge ikke bliver parkeret på en erhvervsuddannelse.

- Vi svigter eleverne, hvis de går i gang med en erhvervsuddannelse, som de har svært ved at gennemføre. Men vi må samtidig være villige til at se på, om der er steder, hvor vi mister elever, som ellers har alt, hvad der skal til, siger Lone Folmer Berthelsen.