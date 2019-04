Lægernes formand: - Flere kommer til at stå uden en fast praktiserende læge

4. Hvad bør politikerne gøre for at kompensere på det faldende antal læger?

- Det er meget let at lave en prognose for, hvor mange praktiserende læger der kommer til at mangle, og vi skal have uddannet flere. Derfor er det også positivt, at regeringen med den nye sundhedsaftale sammen med Dansk Folkeparti vil arbejde for at uddanne flere praktiserende læger. Udfordringerne er dog, at vi kommer til at vente nogle år, før de er klar.