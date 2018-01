Læger vs. styrelse: Ledende embedsmand slipper for straf trods alvorlig brøler

Det er uden konsekvenser for en ledende embedsmand i Styrelsen for Patientsikkerhed, at han har tilsidesat god forvaltningsskik og er en af de primære årsager til styrelsens aktuelle konflikt med tusindvis af læger, viser aktindsigt.

Avisen Danmark har bedt om aktindsigt i disciplinære reaktioner mod Karsten Bech, der arbejder som sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed i kølvandet på hans udtalelser i Ugeskrift for Læger, hvor han i et interview i oktober 2017 talte en landsretsdom i den såkaldte Svendborgsag midt imod. Her blev en yngre læge idømt bødestraf for at udvise skødesløshed og forsømmelse i behandlingen af en sukkersygepatient på Svendborg Sygehus, mens landsretten frikendte en anden læge i samme sag i august 2017.

Det er tilsyneladende uden reelle konsekvenser for en ledende embedsmand i den udskældte Styrelsen for Patientsikkerhed at tilsidesætte god forvaltningsskik og bryde forvaltningsretten.

Selv om Karsten Bech således klart har overtrådt sine beføjelser som ledende embedsmand, viser aktindsigten, at hans udtalelser ikke har fået reelle konsekvenser for hans ansættelse i Styrelsen for Patientsikkerhed. I et svar til avisen Danmark skriver styrelsen, at man "ikke har iværksat disciplinære reaktioner i form af advarsler eller derover i relation til sektionsleder Karsten Bech".

I Svendborgsagen fungerede Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med læger og sygeplejersker, som rådgiver for anklagemyndigheden.

Men den juridiske vurdering blæste lægeuddannede Karsten Bech på i interviewet, hvor han blandt andet udtalte, at den frikendte læge havde "fejlet i at leve op til det, han er ansat til, og derfor overtræder han efter min mening autorisationslovens paragraf 75".

- Småfjendsk styrelse

Sektionslederens udtalelser har fået tusindvis af læger til at reagere og været en central årsag til, at knap hver tredje af landets 30.000 læger for nylig skrev under på et skarpt formuleret mistillidsvotum rettet mod Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lægerne har også reageret på styrelsens mere aggressive kurs overfor læger og sygeplejersker. En kurs, som i 2017 førte til mere end 12 politianmeldelser, og som lægerne mener er direkte ødelæggende for sundhedsvæsenet, fordi den ifølge lægerne vil føre til et sundhedspersonale, som er mere optaget af at undgå retssager end af at behandle patienterne bedst muligt.

- Styrelsen er gået alt for vidt i sin individuelle bebrejdelseskultur. Det er ødelæggende for sundhedsvæsenet. Så i dag ser vi en småfjendsk styrelse, som politianmelder samvittighedsfulde læger, vi ser, hvordan man går efter at straffe yngstemanden i Svendborgsagen, og vi ser en styrelse, som er mere optaget af finde syndebukke på personniveau i stedet for at have fokus på, hvordan vi lærer af vores fejl i sundhedsvæsenet, sagde initiativtageren til underskriftsindsamlingen, overlæge Kristian Rørbæk Madsen fra Odense Universitetshospital, for nylig til avisen Danmark.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, er tilfreds med, at Karsten Bech i kølvandet på sine udtalelser blev "sat på plads af sin direktør i det offentlige rum".

- Jeg protesterede voldsomt mod hans udtalelser, og det har styrelsen reageret på. Hvordan ledelsen i Styrelsen for Patientsikkerhed herfra vælger at håndtere ansættelsesforholdet, vil jeg ikke blande mig i. Det anser jeg som et internt anliggende", siger han.