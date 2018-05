Læger offentliggør opskrift på selvmord med almindelige lægemidler

Svend Lings, pensioneret læge og medlem af Læger for Aktiv Dødshjælp, mener, at hensynet til syge og lidende vejer tungere end hensynet til f.eks psykisk syge, som nu får adgang til organisationens opskrift på selvmord.

Midler mod sukkersyge, lungelidelser, gigt, køresyge, hoste.....

Almindelige lægemidler, som dagligt bruges af millioner mennesker, er dødelige i bestemte doser. De doser har "Læger for aktiv Dødshjælp" nu offentliggjort på en liste på sin hjemmeside, hvor opskriften kan findes af alle. Fyens.dk har bedt Svend Lings, pensioneret læge fra Kværndrup, forklare meningen med offentliggørelsen.

- Svend Lings - hvorfor gør I det?

- Fordi vi i årtier har diskuteret aktiv dødshjælp, og der ikke sker noget. Politikerne gør ingenting. Der er mange mennesker, der lider til ingen verdens nytte, har prøvet det hele og ikke vil være med længere. Vi synes, det er uværdigt for patienten og for samfundet, og vi synes, det skal være lovligt - menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at selvmord er en menneskeret.

- Ikke desto mindre er aktiv dødshjælp ulovligt. Hvorfor så denne offentliggørelse?

- Vi har det også dårligt med det. Vi forsøger at få loven ændret, og vi har lagt et borgerforslag frem for at få ændret loven.

- Men indtil loven er ændret, så er det gældende lov, der skal følges. Burde I ikke gøre det?

- Det burde man måske gøre, men man har tit set, at når samfundet ikke vil tage ansvar, så må menigmand selv gøre det. Det har vi set mange gange i historien.

- Så I er hævet over loven?

- Vi føler os mere forpligtet over for patienter end over for samfundet. Og hensynet til det lidende menneske vejer tungere end hensynet til loven. Vi overtræder jo ikke loven for vores egen skyld. Vi løber en risiko ved det.

- Hvordan vil I sikre, at listen ikke misbruges af psykisk syge - f.eks en ung pige, der er ked af livet?

- Alle de medikamenter, der står på listen, er receptpligtige. Selvfølgelig vil der være en lille risiko - men hensynet til de lidende mennesker vejer tungere.

- Forstår jeg dig rigtigt, at hensynet til de syge vejer tungere end hensynet til dem, der muligvis kan finde på at misbruge listen?

- Det er receptbelagt det hele.

- Meget af det er meget gængs. Det er midler mod hoste f.eks - det er ikke svært at få fat i.

- Vi kan ikke lade hensynet til de lidende mennesker tilsidesætte, fordi vi er bange for, at nogle enkelte, der får en flyvetanke, skal misbruge det. Det er dem, der virkelig lider, vi hjælper, og du kan ikke købe noget uden at have en recept fra lægen. Det er lægens ansvar, når han udskriver en recept, at den er velbegrundet. Hvis han sjusker med sine recepter, så får han et helt andet ansvar. Folk, der får en flyvetanke, de kan ikke bare få en recept.

- Når en læge udskriver en recept for en helt almindelig lidelse, skal han så til at tænke på og tage ansvar for, at det kan bruges i en helt anden sammenhæng?

- Hvis det bliver for svært, så kan de syge heller ikke få fat på midlerne.

- Men hvorfra ved I, hvor syge, de syge er, når de læser jeres liste?

- Vi har opstillet helt klare kriterier i vores lovforslag, og dem følger vi også selv, når vi hjælper folk. Der skal f.eks være tale om svær fremskreden legemelig sygdom, hvor alle behandlingsmuligheder er afsøgt, og man skal selv have fremsat ønske om selvmord flere gange.

- Den her liste kan man finde uden at opfylde de kriterier. Jeg har lige fundet dem. Hvordan ved I, at mennesker, der læser den liste, er dybt syge?

- Hvis folk vil begå selvmord, så behøver de ikke bruge vores liste. Ethvert barn kan købe barberblade i et supermarked, der er masser af insektgift og musegift og ætsende kemikalier, der er broer og færger og tog og busser og biler, man kan gå ud foran. Der er søer og åer, havne og badekar, man kan drukne sig i. Der er jagtvåben og sportsvåben, man kan skyde sig med - man kan sulte sig ihjel og tage en overdosis.

- Og det validerer jeres liste?

- Vi ønsker at få aktiv dødshjælp gjort lovligt. Og ved at offentliggøre listen forsøger vi at sætte politikerne i gang, for når sådan en liste er tilgængelig, vil selvmord forekomme med de midler i samfundet, og så har politikerne ansvaret for, at det foregår på en uhensigtsmæssig måde.

- Så det er for at sætte pres på politikerne?

- Det er for at sætte en tankerække i gang hos dem. Selvmord forekommer i forvejen - med den her liste vil det være nemmere, men det er en utilfredsstillende måde at gøre det på. Vi håber, politikerne vil forstå, at det vil være langt mere hensigtsmæssigt at lovliggøre aktiv dødshjælp.

- Og hvis der - groft sagt - ryger en psykisk syg i svinget, så må det være sådan?

- Så er det en risiko, vi må tage med. Men helt ærligt, så er det her for at hjælpe de mennesker, der kontakter os for at få hjælp.

- Dem kunne du jo bare maile listen til. Hvorfor lægge den offentligt tilgængelig?

- Så forudsætter det, at de alle sammen har hørt om mig. Det har de sgu ikke. Det er ikke rimeligt, at de skal kende Svend Lings e-mailadresse, og hvad nu, hvis jeg ikke er her længere, eller hvis politiet har taget min computer. Det er en demokratisk ret, at man kan hjælpe sig selv, og vi finder det fortvivlende, at lidende overlades til sig selv.

- Hvordan er listen strikket sammen?

- Det har været et meget stort arbejde. Vi har været gennem alle mulige internationale databaser for bivirkninger og medikamenter og videnskabelige artikler, og det har taget lang tid.

Svend Lings er anklaget for at have hjulpet syge mennesker med at begå selvmord og skal i retten i september.