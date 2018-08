Lægen der hjælper folk - med at dø

Jagthunden Chu er tryg ved sin herre, Svend Lings. Det er Lægeforeningen og Etisk Råd ikke. Og der er også en straffesag på vej mod den fynske læge for at have assisteret ved et selvmord. Foto: Tommy Byrne

Hver dag snakker Svend Lings med plagede mennesker, som vil have hjælp til at dø i fred og ro. Og det gør han, selv om han risikerer fængsel. Det er en moralsk forpligtelse, siger han.

Dødshjælp: Chu hedder den store jagthund - en Weimaraner - der lige er sprunget op i den sorte lædersofa. Med den største selvfølgelighed har Chu lagt sig til rette i skødet på Svend Lings. Og Svend Lings? Det er ham, Lægeforeningen vil have smidt ud. Det er ham, der allerede har mistet sin autorisation som læge. Og det er ham, der 3. september skal møde i Retten i Svendborg som tiltalt i en kriminalsag. Han risikerer op til tre års fængsel. Det hele bunder i, at han har taget sin kamp for aktiv dødshjælp et skridt længere end de fleste. Han har stillet sin lægelige viden og den nødvendige medicin til rådighed for mennesker, der ville begå selvmord, fordi de var uhelbredeligt syge, plagede og bare ikke ville leve mere. Han har sågar udformet en vejledning i, hvordan man tager livet af sig selv. Hvor mange mennesker, der er døde efter råd og medikamenter fra Svend Lings, er der kun én, der ved. Og det er ham, der sidder her i lædersofaen med en smuk jagthund på skødet. Og Svend Lings siger ikke mere om den sag, end han allerede har sagt: Mindst 10.

Lings og loven Det er en menneskeret selv at bestemme, hvornår ens liv skal slutte, siger Menneskeretsdomstolen, og det tolkes som retten til at begå selvmord.Ifølge den danske strafferet er det ikke tilladt at assistere andre med at begå selvmord.



Derfor er Svend Lings og den læge, der udskrev medicinen, tiltalt for på opfordring af en person, der ønskede at dø, at have udskrevet medicin til ham velvidende, at medicinen skulle bruges i selvmordshensigt. Selvmordsforsøget mislykkedes.



Sagen er for retten den 3. september.



I 17 lande og delstater er aktiv dødshjælp lovligt i dag.

Svært at snakke med andre Sådan er det vist med Svend Lings. Når han tager en beslutning, vender han ikke sådan lige om. Som da han som 18-årig med ét kasserede hele den gudsfrygt og de strenge indremissionske regler, der havde været hele hans virkelighed. Det vender vi tilbage til, for nu handler det om de lidende mennesker, Svend Lings taler med hver eneste dag. Nogle dage er der én, og andre dage kan der være tre-fire stykker. - I går ringede en 78-årig dame, der ikke synes, der er noget ved livet mere, siger Svend Lings og forklarer: Hun er enke, har parkinsons sygdom og fik for et halvt år siden en hjerneblødning, som har givet hende lammelser i hele den ene side. Hun sidder alene i sin kørestol i lejligheden og er fuldstændig afhængig af hjælp. - Dem, jeg snakker med, er tit ensomme. De har et stort talebehov, for det med at ville dø, kan man ikke diskutere med andre mennesker. Når de får mig i røret, er der pludselig luft, og de snakker løs. Jeg lægger bare øre til, siger Svend Lings. Han tager aldrig ud til folk. Hvis han vurderer, at de er uhelbredeligt syge og ønsker at dø, så kan hans vejledning hjælpe dem på vej. - Det er vigtigt, at det er deres egen beslutning, og at de selv udfører den. Det skal ikke være nemt at tage sit eget liv, siger han.

Svend Lings 76 år, pensioneret læge og initiativtager og medlem af Læger for Aktiv Dødshjælp.



Han har udskrevet medicin til helbredeligt syge personer, så de kunne tage deres eget liv, og han har vejledt i, hvordan man kan bruge almindelig medicin, hvis man ønsker at dø, efter han mistede sin autorisation.



Han har lavet en selvmordsmanual, som blandt andet indeholder en liste med 300 lægemidler, som er egnet. Den har ligget på Læger for Aktiv Dødshjælps hjemmeside, men er nu flyttet til hans egen side.



Har bl.a. udgivet bogen "Hjælp mig - aktiv dødshjælp".



Har arbejdet som læge i Sverige, i Aarhus på gigtafdelingen og i Odense som overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på OUH, hvorfra han blev pensioneret i 2011.



Han bor på en gammel møllegård i Kværndrup med sin kone Lillemor (hun er svensk) og hunden Chu. De har to voksne børn.

Tak fordi du hjalp mor Lings kan finde på at spørge til de pårørende, og hvordan de stiller sig til, at vedkommende ikke vil leve mere. Nogle gange hører han selv fra en pårørende: - Denne her mail fik jeg i forgårs, siger han og viser en besked fra en datter, der lige har mistet sin mor i sidste uge. Det er en takke-mail, som avisen Danmark har fået lov at referere fra: "Hun (moren) gennemførte fredag morgen et medicinsk selvmord efter jeres vejledning. Selv om vores savn og sorg lige nu er overvældende, så er det en trøst at vide, at hun gennemførte det, som på det seneste var blevet hendes største ønske, og at hun fik en støtte fra dig, som vi ikke selv havde mulighed for at give hende", skriver datteren blandt andet. Det er som om, Svend Lings vil give en sidste hånd til de mennesker, som læger ikke kan hjælpe. Hans kamp bunder på en måde i den utilstrækkelighed, en læge som han selv kan føle.

Det vil Lings og Co:



1) Der skal være tale om en myndig person, som har haft fast bopæl i Danmark mindst et år.



2) Anmodningen skal være frivillig og personens eget udtrykkelige, gentagne ønske.



3) Anmodningen skal fremsættes over for en læge med dansk autorisation og skal af patienten begrundes med ubærlig lidelse, jf. Stk. 3. 3). Lidelsens sværhedsgrad kan kun endeligt afgøres af patienten selv.



4) Når aktiv dødshjælp ydes, skal det ske under overværelse af mindst en læge med dansk autorisation og mindst yderligere tre identificerede og myndige vidner.



5) Lægens og andres medvirken skal være frivillig. Aktiv dødshjælp kan aldrig pålægges nogen som en tjenstlig pligt.



6) Lægen skal forinden have rådført sig med mindst to kolleger og have nedfældet samtalereferater i en journal. Svend Lings og netværket "Læger for aktiv dødshjælp" har fremsat et borgerforslag, som skal behandles i Folketinget, hvis 50.000 støtter det. De foreslår, at det stadig skal være strafbart at medvirke til, at nogen begår selvmord. Men at aktiv dødshjælp i form af assisteret selvmord skal være tilladt på seks betingelser. Forslaget findes på www.borgerforslag.dk Der skal være tale om en myndig person, som har haft fast bopæl i Danmark mindst et år.Anmodningen skal være frivillig og personens eget udtrykkelige, gentagne ønske.Anmodningen skal fremsættes over for en læge med dansk autorisation og skal af patienten begrundes med ubærlig lidelse, jf. Stk. 3. 3). Lidelsens sværhedsgrad kan kun endeligt afgøres af patienten selv.Når aktiv dødshjælp ydes, skal det ske under overværelse af mindst en læge med dansk autorisation og mindst yderligere tre identificerede og myndige vidner.Lægens og andres medvirken skal være frivillig. Aktiv dødshjælp kan aldrig pålægges nogen som en tjenstlig pligt.Lægen skal forinden have rådført sig med mindst to kolleger og have nedfældet samtalereferater i en journal.

Gammel løgnhals Som ung læge arbejdede Svend Lings i Sverige, og der er særligt én patient, han husker fra den langtidsmedicinske afdeling på et sygehus i Dalarna. Hun var i 50-års alderen og havde gået med hudkræft i kinden længe - uden at få gjort noget ved det. Sygeplejerskerne havde fjernet bandagen, så lægen, den unge Svend Lings, kunne inspicere det: - Kræften havde lige så stille ædt sig ind. Hele venstre kind var væk, og der var kun et krater ind, hvor jeg kunne se knoglen og noget af tungen. Jeg kunne se stemmelæberne inde i bunden. Hun kunne ikke snakke - kun hvæse. Og så kommer jeg der som lægen på stuegang og står og hygger og siger: Såret ser fint ud i dag. Gammel løgnhals var jeg. Det så jo herrens ud, men det blev holdt rent. At kigge ind i hendes øjne...hun lå der fuldstændig hjælpeløs og stinkende af råddenskab med et kæmpe hul i sit hoved og et blik, der bare sagde: Hjælp mig. Jeg gik bare ud af stuen og videre, siger Svend Lings.

Lille bog med store bogstaver Men det bedende blik tog Lings med sig, og det har ikke sluppet ham, selv om han ikke dengang tænkte på hverken passiv eller aktiv dødshjælp. - Det var jeg slet ikke moden til dengang, siger han her i lædersofaen. Han fortæller om, hvordan episoder gennem et lægeliv blev til nysgerrighed, som blev til research og til sidst til bogen "Hjælp mig - aktiv dødshjælp". - Det er bare sådan en lille bog, som jeg har skrevet med store bogstaver og korte tekster, så folk kan ligge i sengen og læse den, hvis de ikke kan stå op, siger han. Bogen er ikke en instruktionsbog i, hvordan man afslutter sit liv. Den slags gik Lings først i gang med, efter han var pensioneret. Alligevel var det bogen, der satte en bevægelse i gang, så folk begyndte at kontakte ham og bede om hjælp.

Arbejde og Gud Vi skal tilbage til barndommen for at få det fulde billede af et menneske, som deler vandene. Svend voksede op i den lille landsby Havnstrup vest for Herning i en stor søskendeflok. - 12 børn og tre aborter. Min mor var altid gravid eller havde et barn på armen, husker Svend Lings og mener, at han selv var nummer syv eller otte i flokken. - Min far var skolelærer og gik ind for streng disciplin i bibelsk forstand. Ær din fader og din moder. Vi blev disciplineret, så det ville noget. Ikke så meget fysisk, for far havde den mentale kontrol, siger Svend Lings. Han beskriver det indremissionske hjem som et tungt miljø med sorte kors med Jesus i hvid gips. Og med 12 gudfrygtige børn, der var 100 procent loyale. - Vi troede da, at de slyngler, der sad for nedrullede gardiner og spillede kort, skulle brænde op i helvede. Slendrian var en synd. - Det var rettidig omhu altid. Vi arbejdede i haven, blev sendt ud at arbejde hos bønderne. Altid arbejde fra morgen til aften, siger han.

Den nye tro Først da Svend var flyttet fra det mentale pres, skete forvandlingen: - Jeg vågnede en nat, jeg har vel været 18, og pludselig var den der: Gudfader sikken en gang vrøvl det hele. Plop, sagde det bare i hovedet, da stenen faldt væk. I dag tror Svend Lings ikke på en gud, men på det, der er mest sandsynligt. Akademisk skepticisme efter Platons model. - Det mest sandsynlige er, at jeg kan hjælpe en masse mennesker, og så er det min opfattelse, at jeg må gøre det. Og når man først er begyndt, så fanger bordet. Hvis jeg stoppede med bevidstheden om alle de mennesker, der gerne vil hjælpes, vil det være et moralsk svigt. Jeg er fanget i det moralsk, siger han. Nogle gange ville Svend ønske, at han ikke var "fanget": - Folk ringer til mig, og det er ikke altid sjovt at snakke med vildt fremmede mennesker og om døden og muligheden for at hjælpe dem til at dø. Jeg vil ikke sige, de ringer døgnet rundt, men når man er døende, så tænker man ikke på, hvad klokken er. En gang imellem kunne jeg godt tænke mig en ferie fra det, men det kan jeg ikke. Der er jo ikke andre til at tage over, siger han. - Overvejer du aldrig at trække dig? - Nej. Hvis man er begyndt, og man mener det alvorligt, så vil det i mine øjne være et svigt at stoppe.