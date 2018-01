Lægemangel truer: 68-årig læge vil ikke stoppe før en anden tager over

Martin Andersen er praktiserende læge i Grindsted og er som 68-årig formelt set pensionsmoden. Men endnu har han ikke lyst til at afhænde sin praksis - og muligheden for det er heller ikke, som den var engang.

Lægepraksis: Da Martin Andersen for 29 år siden overtog en lægepraksis i Grindsted, var han svineheldig: Han fik den tilbudt, helt usædvanligt. - Min forgænger mente, at hvis han satte den til salg på markedet, ville han få 100 henvendelser, for der var stor lyst dengang til at blive praktiserende læge. I dag kan man ikke tage for givet, at man kan komme af med sin praksis. Det er blevet den omvendte verden, siger Martin Andersen. I onsdags fyldte han 68 år og bidrager dermed til at gøre Billund Kommune, som Grindsted er en del af, til et af de områder, hvor op mod 20 procent af de praktiserende læger ifølge deres organisation, PLO, er over 65 år.

Som læge føler man en loyalitet over for sine patienter, de skal ikke jages et andet sted hen. Alene derfor kan jeg nærmest ikke tillade mig at stoppe, før der er sikkerhed for en afløser. Martin Andersen, praktiserende læge, Grindsted

Nej til sortsyn Med en accelererende tendens til at færre læger vil have egen praksis, kan det gå fra slemt til værre, når generationsskiftebehov således trænger sig på. Martin Andersen driver sin praksis sammen med en anden læge - der er et år ældre end han. Så lægehuset, der også beskæftiger to uddannelseslæger, en sygeplejerske, en bioanalytiker, en fuldtids lægesekretær og en deltids lægesekretær, kan inden for en overskuelig fremtid stå med et dobbeltproblem. Men man behøver ikke absolut rulle den røde løber ud for sortsynet; man kan, og bør, gøre en indsats for at vende udviklingen, mener Martin Andersen, der sideløbende med sin praksis også har været underviser og censor på især Syddansk Universitet og været tillidsmand i PLO. Lige nu er ham med i et udvalg nedsat af Region Syddanmark, som arbejder med de muligheder, der gør det attraktivt at drive lægepraksis. - Der er flere årsager til udviklingen. De, der uddanner sig med speciale i almen medicin, som praktiserende læger rekrutteres fra, har sygehusene også fået behov for. Muligheden for at arbejde som lønmodtager i stedet for som selvstændig har mange foretrukket, fordi det måske virker mere overkommeligt end at være selvstændig, siger han. Regionsudvalget vil ifølge Martin Andersen anvise de muligheder, der er for, at man rent faktisk kan drive lægegerning mere end drive virksomhed. - Man kan organisere sig ud af mange besværligheder, f. eks. have en klinik-manager til at klare det dagligt administrative. Man kan også, som jeg gør, købe sig til ekstern styring af f.eks. lønområdet, og man kan deles om en praksis med en anden, altså gå på halv tid, det kan for nogle være tillokkende. Bare for at nævne nogle eksempler, siger Martin Andersen.

Opgaverne ændrer sig Gennem sine år som praktiserende læge har han set arbejdet ændre karakter. Opgaver, som sygehusene tidligere tog sig af, løses nu af praktiserende læger, og antallet af ældre patienter og dermed ældresygdomme vokser. - Vi får konstant flere behandlingsmuligheder; mange flere end tidligere, ikke mindst ældre, bliver kureret for sygdomme, som man døde af førhen. Men når vi lever længere, bliver vi flere, og der kommer andre sygdomme til. - Af samme grund er sygehusene vanvittigt pressede, og derfor er mange opgaver røget ud til os. Det skal vi som fagpersoner ikke være kede af. Jeg sad den anden dag og talte med en af vores unge uddannelseslæger om, hvor mange sygdomme, vi med vores arbejde egentlig opdager og behandler. Det er meget tilfredsstillende; en praktiserende læge er ikke blot er en, der sidder og skriver recepter og måler blodtryk, siger Martin Andersen.