Lægemangel i psykiatrien: Viborg har løsningen

Viborg kan anses som et foregangseksempel, når det drejer sig om en løsning på lægemanglen inden for psykiatrien. Sådan lyder det fra både personalet selv og de studerende. Med tilrettelagte praktikforløb lægges store kræfter i at vække den enkelte medicinstuderendes interesse for psykiatrien og specialet dertil. De inviterede avisen Danmark indenfor.

Psykiatri: Med udsigt til Søndersø i Viborg ligger Regionspsykiatrien Midt. På afdelingen for affektive lidelser sidder en patient, en overlæge og fire studerende om et rundt bord. Lyset strømmer ind af de store vinduer, og en klinikundervisning går i gang. Den bliver indledt med et spørgsmål til patienten, der på én gang er kompliceret og simpelt at svare på: Hvorfor er du her? Det er overlæge Jacob Severinsen, der styrer undervisningen. Dog går dialogen dæmpet frem og tilbage mellem både patient, de studerende og overlægen. Dette er en typisk time af de medicinstuderendes fire ugers praktik i psykiatrien i Viborg. Et praktikforløb der er nøje tilrettelagt.

Det er grundlæggende vigtigt, at de studerende bliver mødt med respekt, og at de bliver taget alvorligt. Det er jo fremtidige kollegaer. Overlæge i psykiatri Jacob Severinsen

Lægemangel i psykiatrien 1. På nuværende tidspunkt mangler der i alt 50 psykiatere i Region Syddanmark og i Region Midtjylland. I Region Syddanmark mangler 20, i Region Midtjylland 30.



2. Konsekvensen af manglen på psykiatere er, at de psykisk syge risikerer at få en dårlig behandling i de to regioner.



3. Begge regioner peger på, at det er hos de studerende, at den langsigtede løsning på lægemanglen skal findes.



4. De studerende selv mener, at deres fravælgelse af psykiatrien blandt andet skyldes dårlige rygter og modtagelsen på de respektive afdelinger, når de er i praktik.



5. I Viborg gør de en dyd ud af at skabe et godt praktikforløb for den enkelte studerende.

En psykiaters verden Inden klinikundervisningen og samtalen med patienten har avisen Danmark stjålet en halv time af overlægens tid for at få et indblik i en psykiaters verden og for at forstå konsekvensen af lægemanglen, som vi har beskrevet i en række artikler i de senere uger. Jacob Severinsen fortæller uden tøven, at konsekvenserne er mange. - Det slider på mig og mine kollegaer, og mange brænder ud. Flere af mine kollegaer søger væk, fordi det ofte er urimelige vilkår, der arbejdes under. Jacob Severinsen påpeger, at de urimelige vilkår især skyldes den uendelige mængde af administrative opgaver, som stjæler psykiaterenes tid. - På den måde bliver behandlingen af dem, som det handler om, altså patienterne, dårligere. For vi leverer et dårligere produkt, når vi ikke har tid til at gå i dybden med behandlingen. Overlægen stopper op midt i en sætning, og siger så: - Svaret er enkelt: flere psykiatere og bedre udnyttelse af de eksisterende psykiaters tid. Jacob Severinsen understreger efterfølgende, at flere psykiatere primært kan findes hos de yngre læger og på selve medicinstudiet. - Det er netop derfor, at vi finder den studerendes praktikperiode vigtig.

- De er fremtidige kollegaer I Viborg er de ikke blege for at fortælle om deres strategi med de studerende, og de er heller ikke blege for at sige, at det, de gør, virker. Jacob Severinsen forklarer, at en af de primære faktorer i ethvert praktikforløb bør være at få den medicinstuderende til at føle sig velkommen. ­ - En god velkomst er forberedt grundigt. De skal vide, hvilken følgevagt de har, og de får en plan om deres arbejdsforhold. Desuden får de en kalender, der fortæller, hvor de skal være, og hvornår de skal være det. Det er grundlæggende vigtigt, at de studerende bliver mødt med respekt, og at de bliver taget alvorligt. Det er jo fremtidige kollegaer, siger han.

Ikke-eksisterende vidensdeling Selv om psykiatrien i Viborg anses som et foregangseksempel og en inspiration for andre, oplever Jacob Severinsen ikke, at der bliver delt ud af den gode erfaring. - Jeg tror aldrig, at der er nogen, der har spurgt, hvordan vi gør det. Her er Jacob Dahlstrøm Severinsens undren og afmagt tydelig at spore. - Hele sundhedsområdet og derved også psykiatrien har et problem, når det kommer til vidensdeling mellem afdelinger. Det sker bare ikke i et tilstrækkeligt omfang. Han understreger, at den dårlige vidensdeling bare er endnu et tegn på, at Danmarks sundhedsområde har et problem, som ikke kan ignoreres. - Jeg ville gerne fortælle mine kollegaer om, hvordan vi tager imod de studerende, og hvor stor en gavn det har, men det tager tid at få stablet på benene. Tid er en ressource, jeg nærmest ikke har.

- Jeg følte mig velkommen Sidste efterår sad medicinstuderende Monica Madsen i selvsamme praktikforløb som de fire studerende til klinikundersøgelsen på den affektive afdeling. Hun er et lysende eksempel på, at det, de gør i Viborg, virker. Hun er nu medicinstuderende på 11. semester, og siden 1. februar har hun haft et studiejob på en psykiatrisk afdeling. Interessen for psykiatrien har hun især hentet i Viborg. Hun fortæller, at hun i Regionspsykiatrien Midt blev mødt af et personale, der bød hende velkommen. - Da jeg startede i klinikken i Viborg, var der et program for mig fra start. De vidste, at jeg kom, og de regnede med mig. Monica Madsen fortæller yderligere, at velkomsten gjorde stort indtryk på hende. - Det er ikke usædvanligt, at man kommer i klinik, og at det nærmest kommer som en overraskelse for resten af afdelingen. Men i Viborg skete dette ikke, siger hun. Her lå der et skema klar til hende for enden af bordet. - Til morgenkonferencerne blev der desuden hørt til, om vi studerende vidste, hvor vi skulle være den pågældende dag. Modtagelsen og håndteringen af praktikken har givet så godt et indtryk på Monika Madsen, at hun nu har fået øjnene op for psykiatrien og ovenikøbet har fået et job på en psykiatrisk afdeling. - Jeg må sige det sådan. Der skal ikke så meget til for at få os studerende til at føle os velkomne. De skal bare være forberedte på, at vi kommer. Her kan Viborg bruges som et ideelt forgangseksempel.