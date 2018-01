Lægemangel: Familielægen bliver ældre og ældre

Udfordring: Skjern, Tarm, Ringkøbing og Tønder. Fire tilfældigt udvalgte jyske byer med én problematisk fælles skæbne: Lægemangel - eller udsigten til, at den kan komme.

Tønder Kommune er en af de kommuner i landet, hvor andelen af praktiserende læger med mere end 65 år på bagen er størst. Mellem 20 og 30 procent af byens familielæger nærmer sig pensionsalderen. Og yngre, nyuddannede læger med lyst til overtage en praksis i provinsen står ikke i kø.

- Lige nu er vi sådan set ok stillet. Seneste opgørelse viser, at vi mangler en læge i byen. Men det er klart, at de mange ældre læger udgør en udfordring på sigt, siger Henrik Frandsen (V), Tønders borgmester.

Den sønderjyske kommune og de tre øvrige førnævnte er langt fra de eneste områder i provinsen, der er udfordret af et aldrende korps af læger. Tal fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) viser, at gennemsnitsalderen er steget fra 48 år i 1977 til over 54 år i 2017.

Den udvikling er - sammenholdt med den aktuelle mangel på praktiserende læger og yngre lægers ulyst til at slå sig ned uden for de store byområder - en giftig cocktail.

En rundringning til Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark, som avisen Danmark har gennemført, viser, at der lige nu er over 90 ledige stillinger i den jyske og fynske praksissektor. Og flere af de ubesatte stole er i såkaldt lægedækningstruede områder, hvor bare én manglende læge har reelle konsekvenser for borgernes muligheder for at få et lægetilbud i overkommenlig afstand til deres hjem. Alene i Midtjylland har regionen udpeget otte lægedækningstruede områder, som gennem længere tid har haft vanskeligt ved at tiltrække nye læger.

- Det centrale problem er kombinationen af ledig kapacitet, at mange læger er på vej på pension, og at mange af de unge tøver med at overtage de ledige praksis, siger Christian Freitag, formand for PLO.

Christian Freitag mener, at der er to væsentlige årsager til den aktuelle situation. For det første: De senere års uenighed mellem myndigheder og læger om forholdene for praktiserende læger, som kulminerede med lægekonflikten i 2013.

Konflikten har ifølge PLO-formanden skabt så stor usikkerhed, at mange yngre læger har fravalgt et liv som praktiserende læge. En vurdering der bakkes op af tallene. I 2016 var der 47 ubesatte uddannelsesforløb i almen medicin, som er det lægespeciale, der er skræddersyet til praktiserende læger. I 2012 - året før konflikten - var der 20 ledige uddannelsesforløb. For det andet: At der gennem de seneste årtier total set er blevet uddannet for få læger.

- Den nuværende tilstand betyder, at borgere flere steder i landet oplever, at det kan være svært at komme til lægen. Der kan være lang afstand, der kan være lang ventetid, og når man så endelig kommer ind til lægen, oplever man en læge, som kan have så travlt, at hun ikke har den fornødne tid til at forholde ordentligt til de bekymringer, man kommer med, siger Christian Freitag.