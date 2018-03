Læge bag #detkuhaværetmig-protest: - Frifindelse er den eneste fornuftige afgørelse

- Det betyder, at der er trukket en streg i sandet over for Styrelsen for Patientsikkerhed. Den har nu prøvet to sager ved domstolene, og lægerne er blevet pure frifundet i begge tilfælde. Jeg håber, det giver anledning til, at styrelsen reflekterer over dommene og stopper dens aggressive fremfærd mod enkeltpersoner i sundhedsvæsenet, og at styrelsen i stedet fokuserer mere på, hvordan fejlene kan undgås.

For Ærø-lægen er det nu vigtigt, at den udskældte Styrelsen for Patientsikkerhed reflekterer over onsdagens dom samt frifindelsen af en OUH-overlæge i februar .

Hun gav med debatindlægget "Den dømte læge kunne have været mig" startskuddet til græsrodsbevægelsen under hashtagget #detkuhaværetmig - en slags oplysningskampagne, hvor læger landet over udtrykte sympati med den dengang dømte 40-årige læge fra Svendborg Sygehus. Her fortalte hun om særdeles pressede arbejdsforhold med fejl som uundgåelig konsekvens.

Politikernes ansvar

Lægernes vrede mod Styrelsen for Patientsikkerhed har resulteret i et mistillidsvotum, som omkring en tredjedel af landets 30.000 læger har underskrevet, og som er en af de tungtvejende årsager til, at sundhedsministeren i januar luftede otte nye initiativer for at genoprette tilliden til styrelsen og sikre sundhedspersonalets retssikkerhed.

Iza Alfredsen anerkender, at der findes enkelte læger, som ikke er gode nok, men peger på, at langt de fleste fejl bunder i strukturelle forhold, som styrelsen og politikerne bør fokusere på.

- Målet må være at få stoppet de få læger, der er udygtige. Men i langt de fleste tilfælde handler det jo om, at læger er for dårligt uddannede eller har for travlt. Og det er jo systemfejl, som vi ikke kan klandre den enkelte læge for. Det er i sidste ende politikernes ansvar, at de ikke sender midler nok til sundhedsvæsnet.

Du fik jo taget hul på debatten om fejl med din klumme om, at den dømte læge kunne have været dig, som senere endte med hashtagget. Hvordan har det været at følge den bevægelse, som har spredt sig blandt landets læger?

- Det er meget sårbart at stå frem med, at man laver fejl som læge, og der var dage, hvor jeg holdt vejret, indtil mine kolleger bakkede op, siger Iza Alfredsen og fortsætter:

- Både afdelingen, lægen arbejde på, da hun blev anmeldt, ledelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed opførte sig så grotesk og aggressivt over for hende, at jeg blev nødt til at fortælle resten af Danmark og lægestanden, hvordan det stod til. Og så var det virkelig positivt, at så mange andre stillede sig sammen med mig og var enige. Det er dét, at vi er så mange, der har givet styrken til opråbet.